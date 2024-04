Tek pjesa e zotit Meta, duhet me e pa edhe çik situatën, nëse nuk merr fund pjesa e vulës do të ketë kosto shumë të madhe, se si qysh dhe tek do të jetë rezultati final i gjykatës, kam bërë edhe unë nganjëherë me trangull sallator, kam dashur të jap një mesazh të caktuar dhe këtë e bën një njeri për të vënë në dukje atë problematikën e momentit, shalqi me radhë, kurse bërë nga një ish-president, duken pak të ekzagjeruara, nuk jemi mësuar me gjëra të tilla. Ka një krizë të madhe PD zyrtare apo jo, apo çdolloj grupimi, imagjino partitë e tjera që janë inekzistente. Qokat i ka bërë gjithmonë PD edhe për këshilltarë nëpër rrethe”, tha Korreshi./m.j