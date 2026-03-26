Rrënjët nuk harrohen kurrë dhe diçka e tillë mund të thuhet dhe për nipat e aktorit të madh shqiptar, Aleksandër Moisiu.
Nicolas Berggruen dhe Olivier Berggruen që janë dhe pasardhësit e shqiptar të madh janë nderuar me titullin akademik “Doctor Honoris Causa” nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit.
Nicolas Berggruen është një filantropi dhe mendimtar i njohur amerikan me rrënjë shqiptare, ndërsa Olivier Berggruen është historian arti.
I ftuar në “Top Story” Nicolas Berggruen, u shpreh se ndodhet në Shqipëri për t’u rilidhur me rrënjet.
“Kam një lidhje me Shqipërinë. Ndodh që gjyshi im është nga Shqipëria, babai i nënës sime. Fatkeqësisht nuk e kam njohur.
Ka vdekur shumë kohë më parë, por u bë i njohur në Shqipëri; por, në fakt, ai e kishte shtrirë aktivitetin e tij në të gjithë Evropën para Luftës së Dytë Botërore dhe u bë shumë i njohur në Evropë. Kam ardhur në Shqipëri në një farë mënyre për t’u rilidhur me këto rrënjë dhe, në një farë mënyre tjetër, thjesht sepse është një vend që është transformuar shumë dhe vazhdon të transformohet. Pra, është një vend vërtet shumë interesant.
Herën e parë që erdha, besoj se ishte në vitin 1994. Por në atë kohë ishte një vend shumë i egër dhe keni bërë një përparim të jashtëzakonshëm. Sa herë që vij, më duket si një vend i ri. Pra, është vërtet shumë emocionuese”-u shpreh Berggruen.
