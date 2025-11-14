Adriana Kalaja theksoi se ka 3 vite e gjysëm që bën luftë të ashpër brenda PD.
“Nga informacionet që kam për mua është amorale që deputetët PD të akuzojnë për sorosizëm. A po thonë që Rama 38 mandate i ka marrë edhe prej Endri Shabanit. Madje unë kam 3 vite e gjysëm që e ndjej luftën e ashpër brenda PD. Është më e ndershme që Berisha të thotë; “jo, ti e ke gaim”. Kam bërë luftë për parime”, tha ajo.
Kalaja shton se do ta bojkotojë protestën e opozitës të thirrur ditën e hënë pasi sipas saj është e pahijshme që ditën e nesërme PD të ulet në tryezë me PS për reformën zgjedhore apo atë territoriale.
“Nuk do te shkoj ne proteste. Ndahem me PD sepse nuk mund te shkosh ne proteste ne oren 6 dhe te nesermen te ulesh me mazhorancen per reformen zgjedhore apo territoriale”, shton ajo.
