Këngëtarja dhe artistja e madhe shkodrane, Justina Aliaj, e cila u shtrua në gjendje të rëndë në spitalin infektiv, është drejt shërimit nga Covid 19.

Pas disa ditësh në terapi intensive, ajo ka rrëfyer ditët e vështira që kaloi. Justina thotë se kishte një përjetim të tmerrshëm dhe i dukej sikur muskujt i shkëputeshin nga kockat.

“Sëmundjen që më zuri, e kam përballuar vështirë dhe keq, sepse nuk e dija diagnozën. Kështu rrodhën ditët me temperaturën 39 e gjysmë dhe vazhdoi mjekimi, – rrëfen ajo. – Kjo zgjati dy tre ditë në shtrat dhe ishte një përjetim i tmerrshëm me një këputje të jashtëzakonshme me një lodhje mendore të jashtëzakonshme dhe muskujt sikur ishin shkëputur nga kockat”.

Këngëtarja thekson se doktorët e kanë mbajtur me shpresë gjithnjë, duke i dhënë sigurinë e duhur.

“Isha pa shpresë. E vetmja shpresë ishte se më mbajtën gjallë doktorët. Nuk e harroj asnjëherë. Ata vinin dhe më thonin se ti do dalësh nga këtu e shëndoshë. Tritan Kalo vinte me atë sigurinë e tij për të dhënë shpresën se do dalësh mirë”.

Aliaj në fund ka një apel për të gjithë popullin shqiptar: “Kam vetëm një apel për të gjithë popullin shqiptar, ata e dinë, e shohin, e kanë parë, shpresoj që nuk do e kalojnë këtë mënyrë, që na ka pllakosur në derë, ju lutem 1 mijë herë: mos i hiqni maskat, maska sot është jeta juaj, mos provoni atë që provuam ne, ju mjafton eksperienca jonë”, shprehet ajo.