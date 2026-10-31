Kthimi i mundshëm i Vladimir Putinit në samitin e G20-ës në Florida në dhjetor rrezikon normalizimin e krimeve të luftës të Rusisë në Ukrainë, tha të shtunën shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.
“Normalizimi i kthimit të Rusisë në këto forume ndërkombëtare është thjesht normalizim i krimeve të luftës që kryhen çdo ditë tani” në Ukrainë, tha Kallas në një intervistë.
Ajo shtoi se lufta e Rusisë në Ukrainë bie ndesh “me parimet e kartës së OKB-së, të cilat të gjitha këto vende rreth tryezës së bisedimeve i kanë nënshkruar”.
Putini ende nuk e ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë në samitin e dhjetorit të organizuar në SHBA. Pjesëmarrja e tij e fundit personale në një takim të G20 ishte në vitin 2019, tre vjet para se Rusia të niste pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Komentet e Kallas vijnë mes frustrimit në rritje midis vendeve të BE-së për shkak të pjesëmarrjes së ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov në një takim ministror të G20-ës në Atlanta.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i cili po priste takimin, anuloi foton tradicionale familjare pasi zyrtarët evropianë refuzuan të qëndronin pranë Lavrovit.
Kallas tha në intervistë se “nuk duam të qëndrojmë pranë Lavrov në këtë forum”, sepse ai është vendosur nën sanksione ndërkombëtare.
Megjithatë, ajo shtoi se prania e Lavrovit nënkuptonte se “ne gjithashtu mund t’i kundërpërgjigjemi menjëherë këtyre gënjeshtrave” nga Rusia.
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Burimi: Botë
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