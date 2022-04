Duke theksuar të gjitha ndryshimet pozitive që sjell kalimi online i shërbimeve, kryeministri Edi Rama theksoi se të gjithë ata që punojnë në sportele nuk do të hiqen nga puna, por do të bëjnë një tjetër punë.

Ai u shpreh se ata nuk do të kenë më përballë qytetarët, pro vetëm aplikimet e tyre dhe se në këtë mënyrë i jepet fund edhe korrupsionit.

“Ky është një ndryshim kolosal. Shqipëria ka shkuar në vendin e 17 për shërbimet dixhitale dhe pas nesh janë vende shumë më të zhvilluara se ne. Jemi në një fazë ku përmbyllim një pjesë të konsiderueshme të revolucionit dixhital dhe i japim një shtytje larg korrupsionit në shërbim, bakshishit dhe ryshfetit. Nuk do iki njeri nga puna, por do bëjnë punë tjetër. Në vend të marrjes në pyetje të qytetarëve, do merren me plotësimin e dosjeve online të qytetarëve. Nëse për të marrë një dokument x, duhen edhe 5 dokumente të tjera që deri dje ishte i detyruar t’i merrte qytetari, pas datës 1 maj të gjitha do garantohen nga sistemi. Çdo kush që sot punon në sportel nuk do ketë më përballë qytetarët, pro kompjuterin dhe qytetarët do jenë aty vetëm në formën e aplikimeve. Qytetari do e marrë përgjigjen po online”, tha Rama.

/b.h