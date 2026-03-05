Kina ka hyrë në bisedime me Iranin për të lejuar kalimin e sigurt të anijeve me naftë të papërpunuar dhe gaz natyror të lëngshëm (LNG) nga Katari përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Teheranit intensifikohet.
Lufta, që hyri në ditën e gjashtë të enjten, ka lënë pothuajse të mbyllur këtë rrugë kyçe detare, duke ndërprerë furnizimet me rreth një të pestën e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm global.
Kina, që ka marrëdhënie miqësore me Iranin dhe varet shumë nga furnizimet nga Lindja e Mesme, është e pakënaqur me lëvizjen e Republikës Islamike për të paralizuar trafikun në ngushticën e Hormuzit dhe po i shtyn Teheranin të lejojë kalimin e sigurt për anijet, sipas burimeve.
Ekonomia e dytë më e madhe në botë merr rreth 45% të naftës së saj nga Ngushtica e Hormuzit.
Çmimet e naftës së papërpunuar janë rritur më shumë se 15% që nga fillimi i konfliktit, për shkak të ndërprerjeve në prodhim pasi Teherani sulmon instalimet energjetike në Gjirin Persik si dhe anijet që kalojnë nëpër ngushticë.
Raketat e Iranit kanë arritur edhe në vende si Qipro, Azerbajxhani dhe Turqia, duke destabilizuar tregjet globale dhe duke nxitur ekonomitë e mëdha të paralajmërojnë rreziqe inflacioni.
Qeveria e Iranit tha më herët gjatë javës se asnjë anije që i përket SHBA-së, Izraelit, vendeve evropiane ose aleatëve të tyre nuk do të lejohet të kalojë nëpër Ngushticën e Hormuzit, por deklarata nuk përmendi Kinën teksa Pekini po luan një rol kyç diplomatik për të mbrojtur interesat e saj energjetike.
