Grupi i Punës për ndryshimet në Statutin e Partisë Demokratike ka miratuar në mbledhjen e sotme, 1 Maj, metodologjinë e punës dhe kalendarin për hartimin dhe prezantimin e propozimeve të reja. Këto ndryshime synojnë riformatimin e rregullave të brendshme të partisë, me fokus rritjen e efikasitetit të strukturave drejtuese dhe përmirësimin e funksionimit organizativ.
Sipas planit të miratuar, procesi do të zhvillohet në disa faza të përcaktuara. Fillimisht, nga 1 deri më 10 maj 2026, të gjithë anëtarët e partisë, përfshirë Kryesinë, Këshillin Kombëtar, Grupin Parlamentar dhe Kuvendin Kombëtar, do të kenë mundësinë të paraqesin propozime konkrete për ndryshime apo përmirësime në statut. Po ashtu, edhe anëtarët e vetë Grupit të Punës duhet të dorëzojnë me shkrim sugjerimet e tyre.
Në fazën e dytë, nga 11 deri më 14 maj, do të bëhet shqyrtimi i të gjitha propozimeve të mbledhura brenda afatit.
Më pas, nga 15 deri më 20 maj, Grupi i Punës do të hartojë draftin përfundimtar të ndryshimeve, i cili do t’i paraqitet Kryetarit dhe Sekretarit të Përgjithshëm për ndjekjen e procedurave statutore.
Deri më 25 maj 2026, ndryshimet pritet të shqyrtohen dhe miratohen nga strukturat drejtuese, si Kryesia dhe Këshilli Kombëtar, përpara se të kalojnë për miratim përfundimtar në Kuvendin Kombëtar të PD.
Vendimmarrja finale do të merret në Kuvendin Kombëtar të Partia Demokratike e Shqipërisë, i cili do të zhvillojë punimet më 30 maj 2026, në orën 11:00. Ky kuvend konsiderohet një moment kyç për riorganizimin e brendshëm të partisë dhe përcaktimin e strategjisë së saj opozitare në raport me zhvillimet aktuale politike në vend.
Përveç ndryshimeve statutore, në këtë kuvend do të diskutohen edhe çështje të rëndësishme si situata politike në vend, sfidat që lidhen me integrimin evropian të Shqipërisë, mbrojtja e parimeve të demokracisë dhe shtetit ligjor, si dhe një platformë për digjitalizimin dhe modernizimin e partisë. Në fokus do të jetë gjithashtu edhe organizimi dhe forcimi i strukturave të saj në diasporë.
