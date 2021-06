Kadilli hapur kundër Bashës: “Kur përgjegjësinë e humbjes se mbajti vetë, s’mund t’ia lërë anëtarëve”

Kandidati për kreun e PD-së, Fatbardh Kadilli ka komentuar sot vendimin e marrë në Kryesinë e selisë blu e cila iu ka lënë detyrë degëve të partisë që të bëjnë një analizë të detajuar mbi problematikat zgjedhjeve të 25 prillit.

I ftuar në ‘Frontline’ në ‘News24’ Kadilli tha se nevojitet një analizë profesionale për të evidentuar këto problematika, ndërsa shtoi se nuk mund të mbajnë përgjegjësi anëtarët e thjeshtë të PD-së, pasi sipas tij këtë gjë nuk e bëri kreu i partisë.

“Logjike është që një pari të bëjë analizën. Nuk jam dakord që të bëjë analiza, pasi janë reminishente. Shoqëria shqiptare e mendon analizën si instrument konsultimi, si ato gjyqet partizane. Analiza është profesionale, se pse shoqëria shqiptare nuk na mbështet apo mbështet, pse e shet votën?! Na duhet analizë profesionale. Pse nuk erdhi kjo pakënaqësi në mbështetje për ne?! Por kjo përgjigje nuk vjen nga analiza e grupseksioneve. Partia i ka ekspertët e vetë për të analizuar zgjedhjet. Ne i drejtohemi shoqërisë shqiptare që të na votojë, por ne duhet të jemi të qartë. Nga sondazhet që janë bërë, vetëm njëri prej tyre merrej dhe me ndarjen moshore, dhe ndarjen e nivelit arsimor. Në ndarje shihej se rinia kishte prirje anti-stabilshment, por ka prirje dhe që të mos votojë. Ne nuk marrim nga këto takimet tona, analizat se pse shoqëria e shiti votën. Kush e shet votën, periferiku?! I varfëri, gratë apo burrat?! Nëse njerëzit na shkëmbyen me shpresën me para, kjo është e rëndë. Është analizë e brendshme që nuk ka shumë rëndësi. Kur nuk e mbajti përgjegjësinë drejtuesi, nuk mund ta mbajë anëtari i thjeshtë.”, tha Kadilli.