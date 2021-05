Në Çim Peka Live, kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli, tha se kishte informacione që në muajin shkurt për atë që i ndodhi Berishës, madje sipas tij edhe Berisha me Bashën e kishin këtë informacion.

‘Kisha informacione për këtë që ndodhi. E dinte edhe Sali Berisha dhe Lulzim Basha. E priste, nuk e kishte prerë biletën.

Kam pyetur dikë dhe më kanë thënë që edhe Sali Berisha e di. Në bindjen time ka një frakturë në komunikimin me partnerët strategjikë.

Unë nuk fajësoj Sali Berishën që ka 8 vite që është në opozitë, por atë që është kryetar i opozitës. Mos e kuptosh se si duhet të jesh me partnerët dhe të mendosh që mund ta rregullosh me lobime dhe fotografi me ta” – tha Kadilli.

/a.r