Ai ka dhënë një paralajmërim për qytetarët, por sidomos për opozitën që të mos gënjehen nga sjella e “mirë” e policisë së shtetit.

Ai thotë se ata po përgatiten dhe po strukturohen në çdo rreth për të manipuluar dhe vjedhur zgjedhjet.

Më poshtë detajet e plota të humumtimit të Islamit:

“Policet keto dite po sillen “mire” se i kane udhezuar te sillen me “kulture”…

Kjo eshte nje “arritje modeste”, por kujdes se me shume eshte “fake” dhe fare e perkohshme… sepse po pergatiten per ta perdorur “policine” per te vjedhur votat… Sekti kerkon nje mandat te III… Kryetar i Sektit eshte Edi Rama…

Drejtues i ministrise se Rendit eshte nje “pjestar i familjes sektare”…

Drejtor i Pergjithshem, eshte ai qe ishte…

Dhe shefa te policeve e police te thjeshte jane po ata qe ju kane goditur, po ata qe ju kane hedhur gazhelmues, po ata qe kane qelluar me grushta, shkelma e deri me plumba…

Dhe per me teper nuk kane kerkuar ende as falje… nuk kane pranuar se kane gabuar… MOS U MASHTRONI….Ky eshte nje rregjim policor!”, shkruan Islami. (TemA)