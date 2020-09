Nga Myslim Murrizi

Nuk ka hipokrizi me te madhe sesa te lexosh disktutimet histerike dhe shpalljen grusht shteti te 14 shtatorit 1998 nga Ceka, Imami, Islami, Lesi dhe Luan Rama dhe prej vitit 2005-2013 te gjithe ishin ne pushtet me PD, partine qe e shpallen bande terroriste dhe kerkonin eleminimin e saj me 14 shtator 1998

Nuk ka turp me te madh dhe tallje e fyerje me bastarde sot per çdo demokrat te atyre viteve kur i sheh qe Kaç Islami, Imami, Luan Rama, Ceka e Lesi jane bashke me PD gjoja si “ opozite” e bashkuar kundra qeverise se PS.

Dhe nuk ka teater me te peshtire per hipokritet qe perjashtuan nga PD Azem Hajdarin me date 9 janar 1997 dhe per te gjithe ish spiunet e sigurimit qe kurre nuk guxuan te kerkojme te pakten nje 12 shtator te vetem pas atij te vitit 1998 falje , ndaj te ndjerit Azem Hajdari

Si ish deputet i viteve 1997-2001 dhe si ish koleg me Azem Hajdarin ne parlament 1997-1998 ndjehem i fyer kur shoh si “ shpetimtare” te PD sharlatane dhe plehra qe ispiruan rrevolucionin komunisto-kriminal te marsit 1997, felliqesira qe dilnin me 3 gishta ne Vlore, palaço qe ju thonin Demokrateve do ju thyejme kafkat, gjeneral me uniforme mbi tanke, dhe ish ministra te qeverise Nano 1997-2005 qe festonin te ekzaltuar ne delir me 12 shtator 1998

Kjo tregon me se miri qe:

Llumi politik ne Shqiperi prej 30 vitesh jane e njenjta tufe, por per te vjedhur e mashtruar shqiptaret, bejne sikur “ zihen” per te ruajtur karriket e pushtetit.