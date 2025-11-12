Deputetja e Partisë Socialiste, Iris Luarasi, komentoi në një intervistë për Klan News miratimin e ligjit për barazinë gjinore në Kuvend.
Ajo theksoi se ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e grave nga diskriminimi dhe nuk ka asnjë element që cenon familjen tradicionale.
“Ka qenë një ligj që ka pasur debate të shumta. Më 2025, janë rikthyer diskutimet sikur po cenon familjen. Nuk cenohet familja. Narrativa se gjasme ligji prish familjen është e paguar”, tha deputetja Luarasi.
Ajo sqaroi se ligji njeh vetëm dy gjini, mashkull dhe femër, duke kundërshtuar interpretimet e gabuara që kanë qarkulluar në publik.
“Edhe ky ligj dy gjini njeh. Ligji sheh barazi mes dy gjinive. Nuk krijon asnjë gjini të re”, theksoi ajo.
Sipas Luarasit, ligji ka si synim kryesor garantimin e trajtimit të barabartë për gratë dhe burrat në të gjitha fushat, përfshirë sportin, punësimin dhe ndarjen e përgjegjësive familjare.
“Barazia mes burrit dhe gruas është diçka e mirë për familjen. Me këtë ligj, një grua nuk diskriminohet në sport, ligji prsh parasheh që një atlete prsh duhet të trajtohet njësoj si një atlet. Janë të drejta bazike”, shtoi ajo.
Luarasi theksoi se ligji adreson edhe çështjen e punës së papaguar të grave shtëpiake.
“Një grua shtëpiake punon ndonjëherë dhe më shumë se ata që shkojnë në punë. Përgjegjësia për rritjen e fëmijëve është e të dy prindërve”, tha ajo.
Në vijim, deputetja nënvizoi se ligji është i përafruar me dhjetë direktiva të Bashkimit Europian.
“Në këtë ligj, edhe leja e shtatzanisë për burrat është e paguar. Ligji është i përafruar me dhjetë direktiva të BE-së”, përfundoi Luarasi intervistën.
Ky ligj, sipas saj, synon të forcojë barazinë reale mes burrave dhe grave dhe të luftojë çdo formë diskriminimi për shkak të gjinisë.
