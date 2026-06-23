Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë akuzat se qëndron në qendër të një sistemi korrupsioni në Shqipëri, duke deklaruar se nuk është “kumbari” i vendit, siç pretendojnë kundërshtarët e tij dhe protestuesit që prej javësh po dalin në rrugë kundër qeverisë.
Në një intervistë për “Financial Times”, Rama reagoi ndaj protestave të njohura si “Revolucioni Flamingo”, të cilat u nxitën nga kundërshtimet ndaj projektit turistik prej 4 miliardë dollarësh të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në zonën e bregdetit shqiptar, pranë një rezervati natyror të njohur për flamingot.
“Shumë njerëz thonë se unë jam udhëheqësi i gjithë kësaj. Nuk më takon mua të provoj se nuk jam kumbari, u takon atyre të provojnë se jam kumbari”, deklaroi Rama.
Rama mohoi çdo lidhje mes investimit të Kushner dhe hetimeve në zhvillim nga SPAK për trafik droge e pastrim parash, ku mes të hetuarve ndodhet edhe një ish-pronar toke në zonën ku planifikohet të ndërtohet projekti. Rama këmbënguli se projekti është i ligjshëm dhe se investitorët nuk janë të përfshirë në aktivitete kriminale.
“Të thuash se ekonomia shqiptare bazohet në pastrimin e parave është e tmerrshme. Pastrimi i parave është pjesë e ekonomisë sonë, por nuk është një problem aq i madh. Ju mendoni se nuk ka pastrim parash në Londër? Ka. Por a mund të thuhet se ekonomia britanike mbështetet kryesisht në pastrim parash? Jo”, tha ai.
Ai përsëriti gjithashtu pretendimet se protestat kundër projektit janë nxitur nga kundërshtarë të presidentit amerikan Donald Trump, duke përmendur edhe aktorë të huaj si Irani.
“Ka shumë interes për ta vrarë këtë projekt për shkak të Trump. Nëse nuk do të ishte Jared Kushner, askujt nuk do t’i interesonin flamingot, Shqipëria apo ndonjë gjë tjetër. E gjithë kjo vjen nga urrejtja ndaj Trump dhe nga vëmendja që kjo urrejtje krijon”, u shpreh kryeministri.
Pavarësisht protestave dhe polemikave që kanë shoqëruar projektin, Rama tha se mbetet i bindur se zhvillimi bregdetar do të vazhdojë.
“Pjesa më e rëndësishme është se investitorët nuk janë kriminelë dhe nuk janë të përfshirë në pastrim parash. Ata janë investitorë të mëdhenj. Ky është një shans historik për Shqipërinë”, përfundoi ai.
Artikulli i plotë i “Financial Times”
Kryeministri Edi Rama ka mohuar të jetë “kumbari” i Shqipërisë pas javësh protestash kundër korrupsionit të nxitura nga zhvillimi i një resorti luksoz të lidhur me dhëndrin e Donald Trump.
I ashtuquajturi Revolucioni Flamingo u shkaktua nga zemërimi publik për projektin e planifikuar prej 4 miliardë dollarësh të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në një ishull dhe pranë një rezervati natyror të njohur për flamingot e tij. Protestuesit i kanë bërë thirrje Ramës të japë dorëheqjen dhe të ndiqet penalisht për atë që ata e perceptojnë si korrupsion sistematik që lejon investitorët ndërkombëtarë të ndërtojnë në tokë të mbrojtur.
“Njerëzit thonë se unë jam udhëheqësi i gjithë kësaj. Unë u them “shkoni në dreq”. Kjo e thjeshtë,” tha ai. “Nuk më takon mua të provoj se nuk jam kumbari, u takon atyre të provojnë se unë jam kumbari.”
Prokurorët shqiptarë kanë lëshuar urdhër-arreste për më shumë se një duzinë biznesmenësh për trafik droge dhe pastrim parash, duke përfshirë një që më parë kishte zotëruar tokë në zonë që do të zhvillohej nga Kushner dhe gruaja e tij, Ivanka Trump.
Një zëdhënës i Kushner dhe partnerëve të tij të tjerë në Shqipëri nuk iu përgjigj kërkesave për koment.
Rama këmbënguli se investimet e Kushner janë të rregullta dhe nuk kanë asnjë lidhje me hetimin në vazhdim për një pronar të mëparshëm toke.
“Të thuash se ekonomia shqiptare bazohet në pastrimin e parave, kjo është e tmerrshme”, tha Rama për Financial Times në zyrën e tij me pamje nga bulevardi ku dhjetëra mijëra kanë demonstruar çdo natë për më shumë se tre javë.
“Pastrimi i parave është pjesë e ekonomisë sonë, por nuk është një problem aq i madh,” shtoi ai. “Ju mendoni se nuk ka pastrim parash në Londër? Ekziston. Por a mund të thoni se ekonomia britanike është në pjesën më të madhe të pastrimit të parave? Jo.”
Prokurorët shqiptarë kundër korrupsionit kanë lëshuar urdhër-arreste për 20 biznesmenë që ata thanë se ishin të përfshirë në kontrabandë ndërkombëtare të drogës dhe pastrim parash. Miliarda euro dyshohet se janë kanalizuar për projekte të mëdha ndërtimi përgjatë bregdetit të Adriatikut dhe në kryeqytetin shqiptar.
Ndër biznesmenët e shënjestruar është Artur Shehu, një shtetas i dyfishtë amerikano-shqiptar që jeton në Miami. Shehu në vitin 2025 shiti tokën pranë rezervatit natyror ku folezojnë flamingot te Albania Land Development, një kompani e lidhur me projektin Kushner. Kjo marrëveshje u shqyrtua nga prokurorët kundër korrupsionit, të cilët ngrinë pagesat me vlerë 128 milionë euro në pritje të hetimeve.
Shehu nuk iu përgjigj kërkesave për koment.
Rama argumentoi se qeveria e tij i lejoi prokurorët të ndiqnin çështjet në mënyrë më agresive, gjë që gjithashtu rriti perceptimin se vendi ishte i mbushur me korrupsion dhe krim të organizuar.
“Në fakt është e kundërta. Shqipëria po lufton si kurrë më parë dhe është shumë më pak e korruptuar sot sesa ishte.”
Ai përsëriti akuzat se protestat ishin nxitur nga armiqtë e presidentit amerikan, përfshirë Iranin.
“Ka shumë interes për të vrarë këtë projekt…për shkak të Trump,” tha ai. “Nëse nuk do të ishte Jared Kushner…askujt nuk do t’i interesonte për flamingot, për Shqipërinë, për asgjë. Është e gjithë urrejtja kundër Trump që krijon gjithë këtë shqyrtim.”
Ai tha se ishte i bindur se planet e zhvillimit bregdetar do të vazhdonin përkundër protestave.
“Pjesa e rëndësishme është se investitorët nuk janë kriminelë dhe nuk janë të përfshirë në pastrimin e parave”, tha Rama. “Ata janë investitorë të mëdhenj. Është një shans historik për Shqipërinë.”
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