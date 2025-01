Avokati Idajet Beqiri thotë se dërgimi në gjyq i çështjes së “21 Janarit”, po vonon nga ngarkesa që ka Prokuroria e Posaçme (SPAK).

Në një intervistë për “Tirana Live” se për “21 Janarin”, ka prova dhe dëshmi të reja.

“Në fakt, është një çështje që po vonon shumë dërgimi i saj në gjyq. SPAK ka ngarkesë të madhe pune, por nuk e mori me qejf në fillim këtë çështje. U desh vendimi i Strasburgut që të vazhdonin hetimet e çështjet. 21 Janari është nga më të hetuarat. Me kaq prova sa ka 21 Janari, nuk mbetet këmbë njeriu pa u ndëshkuar, janë prova filmike, dëshmitarë okularë. Kemi pohimin e atij që urdhëroi vrasjet e 21 Janarit, unë i vrava thotë, edhe sot këtë gjë bëri, e pranoi. Kanë vajtur edhe një sërë provash të tjera, dëshmitarë okularë. SPAK është futur me forca të shumta. Ai e kupton edhe vetë, me deklarimet e veta, por edhe me veprimet, që zhduku kamerat, serverat, duke bërë alibi me vrasjet nga afër, plan për puç shteti, të gjitha këto, është i bindur që është fajtor.Nuk i ka mbetur gjë tjetër, që gjoja e bëri këtë për t’i mbrojtur institucionet. Askush nuk u fut brenda institucionit. Berisha nuk mund të shfajësohet kurrën e kurrës. Nuk justifikohet plumbi mbi qytetarin se vajti te gardhi i Kryeministrisë. Këto janë akte kriminale”, theksoi ai.