Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka habitur me deklaratën e saj teksa u shpreh se prezenca e presidentit Meta në Vlorë është shqetësuese për LSI në këtë qark.

Duke folur për gazetarin Rezar Xhaxhiu, Kryemadhi tha se prezenca e Metës ç’fokuson punën e LSI në Vlorë, pasi ekipi i Kreut të Shtetit nuk ka eksperincë politike.

Xhaxhiu: A prish punë prezenca e Metës në Vlorë?

Kryemadhi: Prish pak punë.

Xhaxhiu: Ka pak nervozizëm te presidenti, nga i buron ky nervozizëm?

Kryemadhi: Nuk di të them nga i buron ky nervozizëm mendoj që sta i tij nuk ka eksperiencë politike ose ka eksperiencë me presidentë të tjerë. Ajo që është e rëndësishme për LSI të fokusohen te dita e zgjedjeve te nr 6 dhe te komisionerët dhe numëruesit. Na prish punë sepse çfokuson punën tonë. Nuk mendonj se në 9 ditë shqiptarëve i prishtet mendja se kë do votojnë.

Xhaxhiu: Në këtë prill të 2021 e keni krijuar skenarin e ruajtjes së votës?

Kryemadhi: LSI ka komisionerët e saj aty janë dhe komisionerët e PD çështja e ruajtjes së votës është e padiskutueshme. Ndaj thashë që aty duhet të fokusohemi më shumë te komisionerët. Nëse komisionerët e LSI dhe PD do lajthisin, ka marrë ferra uratën dhe kot që flasim për demokraci./ b.h