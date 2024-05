Nga Mero Baze

Operacioni I madh I SPAK ndaj 7 grupeve kriminale më të rrezikshme në Shqipëri, po mban të mbërthyer opinionin publik për shkak ndjeshmërisë që ngjallin emra të njohur të krimit të arrestuar apo shpallur në kërkim dhe historitë mizore të tyre kryesisht ndaj njëri tjetrit.

Ka po ashtu një përpjekje për ta sulmuar politikisht aksionin e SPAK apo të krijuar idenë e përdorimit politik të bandave nga pushteti apo opozita.

Nga një vështrim I shpejt I atyre që po botohen dhe që ti sjellin zorrët tek fyti, shikohet qarte se brenda tyre bandat nuk kanë vepruar me aleancat politike që kanë pasur jashtë por sipas halleve të tyre. Ti nuk e dallon dot nëse aleanca e Martinaj me Nokën që i kanë vrarë vëllain, kundër të tjerëve, është aleanca e PS me PD kundër të tjerëve apo halli I tyre.

Por ka një mënyrë për të kuptuar nëse politika është peng I krimit apo jo.

Dhe kjo shikohet nga reagimet politike.

Sali Berisha dhe Ilir Meta po sulmojnë SPAK për operacionin në vend që ta lavdëronin. Nga një anë thonë se këta kriminelët janë të lidhur me pushtetin dhe me Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër sulmojnë SPAK për operacionin. Akoma më shumë në një postim të dy ditëve më parë, Berisha akuzonte qeverinë se ka zhdukur Evris Martinaj, dhe pastaj akuzonte SPAK se ka ndihmuar Arben Nokën të arratiset, ndërkohë që Noka dhe Martinaj sipas SPAK ishin aleatë kundër pjesës tjetër të bandave. Kjo tregon që Berisha nuk është i lirë të flas njësoj për personat në kërkim, por për disa kërkon llogari pse nuk i kanë shpëtuar jetën e për disa kërkon llogari pse i ka shpëtuar arrestimit.

Tani nuk e kuptoj pse dy drejtuesit kryesorë të opozitës janë të mërzitur pse SPAK po arreston gjithë kriminelët e Shqipërisë meqë thonë se ata janë të Partisë Socialiste. Ata duhet të bëjnë festë për këtë.

Nga ana tjetër socialistët nuk kanë reaguar dhe as kanë bërë komente për emra te veçantë të arrestuar, por vetëm kanë lavdëruar SPAK për operacionin.

Liria e tyre për të mos qenë peng I grupeve kriminale është lajm I mirë, ashtu sikurse pafuqia e Berishës dhe Metës për tu ndjerë të lirë të gëzohen që arrestohen grupe kriminale ngre pikëpyetje për dhimbjen që atyre u ka shkaktuar ky operacion. Se nuk besoj që bëjnë si të mërzitur, nga droja se mos I takojnë në qeli më vonë.