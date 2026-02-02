Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha të hënën se ishte realiste të arrihej një paqe dinjitoze dhe e qëndrueshme, përpara raundit të ardhshëm të bisedimeve të paqes me zyrtarët rusë dhe amerikanë që do të zhvillohen këtë javë në Abu Dhabi.
Duke folur pas diskutimeve me ekipin e tij negociator, Zelenskiy tha se delegacioni ukrainas do të zhvillojë gjithashtu takime dypalëshe me zyrtarë amerikanë gjatë dy ditëve të bisedimeve në Abu Dhabi, të cilat do të fillojnë të mërkurën.
“Ne e konsiderojmë dokumentin dypalësh të garancive të sigurisë me Shtetet e Bashkuara si të plotë dhe parashikojmë punë të mëtejshme thelbësore mbi dokumentet që lidhen me rimëkëmbjen dhe zhvillimin ekonomik”, tha Zelenskiy.
