Kryetari i Grupit të Partisë Socialiste Bledi Çuçi ka vlerësuar kryetarin e bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Çuçi tha se Veliaj ka mbështetjen absolute nga grupi i PS dhe shtoi se nuk e bën pis asnjëlloj balte që hidhet ndaj tij, pasi kë bërë punë me vepra e jo me fjalë

‘Erion Veliaj është kryetari i bashkisë me i suksesshëm që ka pasur Tirana dhe PS në këto vite. Transformimi historik i Tiranës është një realitet që nuk mund ta bëjë pis asnjëlloj balte që mund të hidhet mbi figurën e kryetarit. Ne jemi të nderuar që kemi zgjedhur nga gjiri i jonë apo nga pjesa jonë një kryetar bashkie që nderon jo vetëm Tiranë po përtej Shqipërisë, çdo socialist apo çdo tirons, me vepra dhe jo me fjalë. Çështjet e tjera janë çështje që lidhen me sektorët ligjzbatues. Grupi i PS i jep mbështetjen absolute Veliajt.’- tha Çuçi.