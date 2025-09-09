Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se eliminimi i udhëheqësve të Hamasit mund të hapë rrugën drejt përfundimit të luftës në Gaza.
Gjatë një aktiviteti të organizuar nga ambasada amerikane në Jerusalem, Netanyahu u shpreh se epoka e “udhëheqësve terroristë me imunitet” ka përfunduar. “Unë nuk do të lejoj më atë lloj imuniteti. Kjo epokë ka marrë fund,” tha ai.
Ai konfirmoi se Izraeli po vepron “krejtësisht i pavarur” dhe se sulmi ajror i kryer këtë të martë në Doha të Katarit, ku dyshohet se janë goditur figura kyçe të Hamasit, mund të jetë një hap drejt përmbylljes së konfliktit. “Ky ishte një operacion për të larë hesapet me vrasësit dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve tanë,” theksoi Netanyahu.
Në një konferencë për shtyp të mbajtur menjëherë pas sulmit në Doha, Netanyahu e përshkroi ndërhyrjen si një “sulm kirurgjikal dhe preciz”, duke pretenduar se objektivat ishin individët që kishin organizuar dhe festuar sulmet e 7 tetorit.
Ai kritikoi ashpër vendet perëndimore për atë që e quajti “harresë të turpshme” të masakrës së 7 tetorit dhe shtoi: “Armiqtë tanë duhet të dinë se që nga themelimi i shtetit të Izraelit, nuk do të derdhet më gjak hebre”.
Kreu i qeverisë izraelite shtoi se vendi i tij është në një “fushatë të plotë për shkatërrimin e Hamasit dhe lirimin e pengjeve”, duke deklaruar se janë dhënë “goditje të forta” të gjitha pjesëve të asaj që ai e cilësoi “boshti i së keqes”.
Në fund, Netanyahu theksoi unitetin e kombit në kohë lufte duke thënë “Së bashku qëndrojmë, së bashku luftojmë, dhe me ndihmën e Zotit do të dalim fitimtarë”.
