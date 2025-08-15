Detaje të reja kanë dalë në dritë për ngjarjen e rëndë që ndodhi sot (15 gusht) në Dvoran të Korçës, ku një 27-vjeçar u plagos me thikë.
I plagosuri, A. Kodra, është nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.
Sipas mjekëve, ai ka marrë lëndime në pjesën poshtë shpatullës dhe në anën e zemrës, dhe po dërgohet për kontrolle më të specializuara për të përcaktuar nëse ka pësuar dëmtime serioze.
Autori i ngjarjes është identifikuar si Aleks Qiqi, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të sulmit.