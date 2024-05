“Mendoj që ka parimisht hipokrizi nga të dyja palët, PS-ja kjo është qeverisja më në akuza nga SPAK.. këtu ka një mungesë sinqeriteti të plotë. Ka një hipokrizi nga ana e demokratëve, e para ata e quajnë organizatë kriminale, ku duhet të jetë e kundërta. Nëse kërkojnë aleancë për të rrëzuar Ramën dhe qeverinë është SPAK.

Mungesa e sinqeritet është se nga njëra anë krijojnë aleancë, nga ana tjetër hapin shtegun, kishin hall se nëse do të votonin kundër do të thonin ambasadat… Problemi i kësaj rezolute qëndron në shpejtësinë rrufe që po e bëjnë këta dhe paqartësitë që janë në këtë rezolutë. Lë hapësira nëpërmjet këtij komisioni”, tha Spahiu per “Top Story”/m.j.