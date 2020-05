Ndërsa e gjithë bota luftoi me përhapjen e koronavirusit, Antarktida mbeti i vetmi kontinent i kursyer nga kjo flamë.

Kjo padyshim është për shkak të izolimit të saj gjeografik, por edhe të vendimeve të shpejta të autoriteteve. Këto të fundit anuluan të gjithë turizmin, evakuuan të gjithë personelin e panevojshëm dhe ndaluan të gjitha kontaktet midis bazave ndërkombëtare.

Ka 29 vende në Antarktidë me bazat përkatëse.

“Ne jemi të izoluar në mes të izolimit natyror që ekziston më parë,” tha menaxheri i Territorit Antarktik të Kilit, Alejandro Valenzuela.

Janë krijuar protokolle të rrepta shëndetësore dhe vizitat janë të kufizuara në furnizime urgjente. Kili ka ulur në minimum stafin e saj të Anarktikut, domethënë, në dhjetë njerëz në bazën ushtarake Escudero në Ishujt Shetland të Jugut. Klima e ashpër e Antarktidës gjithmonë ka kërkuar bashkëpunimin e ngushtë të misioneve të ndryshme ndërkombëtare.

Aty pranë është një nga pesë bazat ruse, si dhe misionet e Uruguajit, Koresë dhe Kinës. Ato shpesh shkarkonin ngarkesat së bashku dhe i rikrijonin së bashku, duke kremtuar dhe festat kombëtare së bashku.

Por frika nga koronavirusi ndërpreu të gjithë kontaktin fizik midis anëtarëve të bazës.

Antarktida ishte gjithashtu me fat që kriza përkoi me fundin e sezonit turistik, gjatë së cilës kontinenti vizitohet çdo vit nga 50,000 njerëz që vijnë me anije lundrimi për të parë pinguinët dhe për të shijuar natyrën e paprekur.

“Nëse dikush sëmuret nga COVID-19, do të ishte katastrofike për ne. Kjo është arsyeja pse ne po ndërmarrim masa parandaluese. Ndjehemi sikur jemi të izoluar. Parandalimi është shumë më i mirë sesa kurimi”, thotë Pradeep Tomar, një mjek në një mision kërkimor në bazën e Bharati të Indisë.

