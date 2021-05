Gjatë një interviste televizive, Fatbardh Kadilli, i cili ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Partisë Demokratike, ka thënë se problemi me Lulzim Bashën në 8 vite drejtim në krye të PD i solli asaj vetëm humbje duke u kthyer në një person të pabesueshme që ka fytyrën e humbjes dhe jo shpresës për një qeverisje më të mirë.

Më tej Kadilli tha se Basha e ka djegur mundësinë e rikandidimit në zgjedhjet për kreun e PD dhe se po e çon partinë në një spirale zbritëse duke e mbyllur ciklin e tij politik.

“Basha më rezultatin e 25 prillit mbylli ciklin e tij politik, atë trajektore që ka diçka të re për t’i thënë politikës. Basha ka pasur disa raste të rëndësishme dhe drejtimin e PD për të ekspozuar se sa i zoti është dhe rezultati është negativ dhe më i miri është rezultati i 2015 pas atij momenti devijoi totalisht në aspekt personal dhe aspak politik. Se Basha do zvarritet në politikë ky është vendim i tij. Jam parimisht kundër kufizimit të drejtës për të rikandiduar, Basha e dogji mundësinë e rikandidimit. Pushteti nuk ndërrohet se mbaron turni, sepse opozita nuk mund të jetë kalkulim. Opozita e tij u konceptua si një opozitë që lufton për një vend të dytë. Që në nisje ai është gabim në koncept. Ky vend ka nevojë për ofertë serioze dhe njerëz të besueshëm. Është i padenjë për një lider opozite. PD ka minimumi 1000 veta se Basha dhe se unë, puna është se kush merr kurajën të propozojë diçka të re. Me këtë rrugë të Bashës do shkojmë në spirale zbritëse vetëm shpejtësinë nuk e dimë ende si do ndodh, unë marr perisper ta ngre këtë parti”, tha Kadilli.

Në lidhje me zgjedhjet për kryetarin e ri të PD më 13 qershor, Kadilli tha se ka një asimetri të madhe pasi Basha ka një makineri elektorale në dispozicion dhe këtë e bënë atë të pabarabartë përpara kandidatëve të tjerë. Megjithatë tha Kadilli ai gëzon mbështetjen morale të demokratëve dhe shpreson që demokratët të votojnë me moral dhe koncepte politike dhe jo për të mos ia prishur liderit aktual.

“Është një garë asimetrie totale nga pikëpamja e mjeteve për të bërë fushatë pasi Basha ka ngritur një makineri të madhe elektorale përballë Ramës dhe atë makineri tani e ka në dispozicion edhe për zgjedhjet për kandidatët këtë herë. Unë gëzoj asimetrinë morale dhe moralisht demokratë janë me mua dhe jo e Lulzim Bashës që është fytyra e humbjes. Shpresoj se ky moral të zgjojë instinktin politik të demokratëve dhe jo atë instinkt për të mos ia prishur liderit, por të shohin veten si lider”, përfundoi Kadilli./ b.h