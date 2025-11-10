Aprovimi i ligjit për barazinë gjinore ka ndezur një debat të fortë publik. Si temë e mbrëmjes në emisionin “Opinion” në Tv Klan, paneli përpiqet të kuptojë çfarë parashikon ligji, sa gjini jemi dhe cilat janë qëndrimet.
Në studio bashkohet edhe Luana, e cila i përket komunitetit LGBT dhe ka ndryshuar gjininë duke u kthyer nga mashkull në femër. Ajo thotë se ka dy gjini, por duhet të ketë një hapësirë ligjore për transgjinorët.
Luana: Unë mendoj që ka dy gjini sigurisht, ne nuk mund të dalim kundër Zotit, nuk mund të dalim kundër kombit, duhet të jem e sinqertë se përpara flamurit shtatëngjyshësh, unë kam flamurin dyngjyrësh kuqezi, kam familjen, kam kombin dhe duhet të ekzistojë një lloj hapësire ligjore që këta persona se nuk është logjike që një mashkull i lindur biologjikisht, ka kryer operacionin fundor dhe ka një vaginë tashmë, ti nuk mund ta emërtosh më me burrë.
Luana thotë se nuk ka pasur këshillime me këtë grup interesi, i cili përballet me problematika të forta si lëvizja jashtë kufirit apo veprimet bankare. Sipas saj, nevojitet një dokument i posaçëm identifikimi që do të zgjidhte ngërçin për transgjinorët.
Luana: Ky ligj sigurisht që nuk jemi marrë ne transgjinorët, nuk jemi pyetur, unë s’kam qenë në asnjë panel që të diskutoj dhe në asnjë tryezë të rrumbullakët që unë të jap mendimin tim.
Blendi Fevziu: Ti si regjistrohesh në gjendje civile?
Luana: Ky qëndron problemi sepse neve na pengohet dalja jashtë shtetit, ne nuk mund të tërheqim lekë në bankë sepse thonë kush je ti, ne nuk të njohim ty dhe për të zgjidhur këtë ngërç mjafton një mjet identifikimi përtej pasaportës.
Blendi Fevziu: Si e ke regjistrimin?
Luana: Unë në gjendje civile jam regjistruar mashkull.
Blendi Fevziu: Kur del polici te aeroporti…
Luana: Unë rri tri orë në pritje, kam qenë në Maqedoni herën e fundit, një grup myslimanësh që ishin mbrapa meje, filluan çfarë është ky, unë ndihesha i kërcënuar se polici kufitar nuk më lejonte të kaloja kur është fare e thjeshtë, një shenjë gishti dhe mund të vërtetohet.
Blendi Fevziu: Gjininë e ke mashkull atje ku ke lindur.
Luana: Ka pasur abuzime, shumë kriminelë janë maskuar si gra dhe kanë kaluar kufirin. Ne si transgjinorë duhet të kemi një dokument mbështetës që të na mundësojë kush jemi në të vërtetë.
Leave a Reply