“Mund të ketë ardhur koha që ca elementë të munguar në organizimet e brendshme në bazë të statuteve të brendshme, të mund të injektohen fort edhe me ligj”. Kështu u shpreh në studion e Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN Enkelejd Alibeaj, duke lënë të nënkuptohet në këtë mënyrë largimin me ligj të kreut demokrat nga drejtimi i selisë blu.
“Ligji i partive politike, nëse do të ketë edhe vullnet, do të duhet të vendosë fort ca rregulla në mënyrë që mbrojtja nëse s’ndodh brenda grupimit, të bëhet nga një dore e jashtme, që mund të jenë gjykatat. Kështu e shoh”, u shpreh Alibeaj.
Duke qenë se sot përfundoi afati për dorëzimin e kandidaturave për postin e kryetarit të PD-së, ku Ervin Salianji nuk u pranua të garonte, Alibeja thekson se në këtë 30-vjeçar në partitë politike nuk ka pasur garë demokratike.
“Në këtë 30 vjeçar të fundit kur kemi dalë në erën e ashtuquajtur të demokracisë nuk kanë bërë asgjë që në pjesën e organizimit të brendshëm të grupimeve kolektive të ashtuquajtura dhe vullnetare si janë partitë politike të injektojnë dhe në mënyrë të sforcuar ca momente, ca elementë të demokracisë, të meritokracisë, të garës, e me radhë. Ta pranojmë që rrënjët janë shumë më të thella sesa ky 30 vjeçar. Ndoshta testi i vërtetë i demokracisë prej shumë parametrave të tjerë që mund të matet do duhet matur më së pari edhe nëpërmjet këtyre ngjarjeve që ndodhin brenda partive politike”.
