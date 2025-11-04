Është mbyllur me barazim 1-1 përballja Juventusi- Sporting Lisbonës në kuadër të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Trincao (12’) dërgoi një pasim të mençur në zonë, ku Maximiliano Araujo goditi menjëherë dhe shënoi në këndin e poshtëm të djathtë për rezultatin 1-0. Portieri i Juventusit mbeti i pafuqishëm përballë ekzekutimit të saktë të uruguajanit.
Vetëm dy minuta më vonë, Trincao pati mundësinë të dyfishonte, por goditja e tij tronditi traversën.
Dusan Vlahovic ishte protagonisti kryesor për “Zonjën e Vjetër” në pjesën e parë. Ai u ndal dy herë nga portieri Rui Silva, fillimisht me një pritje fantastike në minutën e 10-të dhe më pas me një tjetër reagim të shpejtë në minutën e 17-të.
Megjithatë, insistimi i tij u shpërblye në minutën e 34-të, kur pas një kombinimi të bukur me Khephren Thuram, Vlahovic u gjend përballë portierit dhe shënoi saktë në cepin e poshtëm për 1-1.
Pak para fundit të pjesës së parë, Francisco Conceicao ishte shumë pranë golit për Juventusin, por një mbrojtës i Sportingut e ndali topin mbi vijën e portës.
Pjesa e dytë u karakterizua nga shumë duele të forta dhe kartonë të verdhë. Araujo (61’) dhe Hjulmand (73’) u ndëshkuan për ndërhyrje të ashpra, ndërsa të dy trajnerët bënë disa zëvendësime për të freskuar ekipet.
Sportingu pati një mundësi të mirë në minutën e 85-të kur Geny Catamo provoi nga distanca, por topi kaloi ngjitur me shtyllën e djathtë.
Në këtë ndeshje debutoi edhe Edon Zhegrova i cili u fut në pjesën e dytë dhe për aq minuta sa luajti la përshtypje pozitive.
Leave a Reply