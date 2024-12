Jurisi Romeo Kara ka deklaruar në studion e emisionit “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se Berisha duhet të rikthehet në arrest shtëpie.

Duke folur për raportin e Berishën me sistemin e drejtësisë, Kara vuri në dukje se ish-kryeministri ka influencë të madhe në sistemin gjyqësor.

Sipas juristit Kara, Berisha ka mbajtur peng për vite të tëra sistemin e drejtësisë përmes ndikimit të tij, ndërsa shtoi se rikthimi i ish-kryeministrit në arrest shtëpie, do t’i jepte më shumë dinjitet gjyqësorit dhe ligjit në vend.

“Berisha ka fuqi të madhe jo vetëm intimiduese, por edhe manipuluese apo cenimit të integritetit të çdo lloj procesi gjyqësor në Shqipëri. Është një faktor shumë i fortë destabiliteti. Është faktor politik nuk është se nuk është faktor politik. Ka treguar në të kaluarën që ka bërë krime nga më të paimagjinueshmet.

Asnjë lider shqiptar që nga viti 1912 nuk i ka bërë ato. Do të ishte bërë mirë që të ishte arrestuar që më parë, në mënyrë që ky proces të mos vijonte me kalvarin e lëshimit politik. Unë kam parë që kemi pasur një forcim të institucionit. Në momentin që ky institucioni u përball me këtë person, u bë institucion.

Ky person me ndikime të forta në sistemin e drejtësisë që janë përfaqësues të interesave të tyre ka mbajtur peng këtë sistem. Për këtë arsye, duke bërë protesta, pazare, shqiptarët duhet ta dijnë mirë se gjithë politika është ajo ku armiqtë e ditës kurvërojnë natën me njëri-tjetrin në pazare. Përballja tani duhet bërë institucionale.

Nëse Berisha paska fuqi të intimidojë pushtetin do vijë një ditë që do të mbushet kupa dhe shqiptarët do të përballen me Berishën. Në këtë kuptim, do të bënte mirë të kthehej aty ky ishte, t’i rikthehet dinjiteti institucioneve të drejtësisë dhe ligjit”, u shpreh Kara./rtsh.al