Juristi Eugen Beci ka bërë një analizë ligjore lidhur me lëvizjet e fundit të Kryeministrit drejt Gjykatës Kushtetuese.
I ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH, Beci shpjegoi dallimin thelbësor mes një “konflikti abstrakt”, përplasje kompetencash mes pushteteve dhe një “konflikti individual”, pezullimi i një zyrtari.
Sipas Becit, Kushtetuta i jep të drejtë Kryeministrit t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese vetëm kur cenohen kompetencat e pushtetit ekzekutiv në raport me pushtetet e tjera (Legjislativi apo Gjyqësori).
“Në rast konflikti mes pushteteve, kryeministri ka të drejtë ta çojë në Kushtetuese. Por rasti në fjalë nuk është i tillë. Këtu diskutohet pezullimi i një individi,” sqaroi juristi.
Beci ngriti shqetësimin se Gjykata Kushtetuese po humbet funksionin e saj si “Gardian i Kushtetutës” dhe po sillet si një shkallë e katërt gjyqësore.
“Kushtetuesja duket sikur është kthyer në gjykatë apeli, duke korrigjuar vendimet e gjykatave më të ulëta. Kjo nuk duhet të ndodhë,” theksoi ai.
