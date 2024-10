Planeti Jupiter lëviz në mënyrë retrograde në shenjën e Binjakëve nga 9 tetori. Ai do të qëndrojë në këtë pozicion deri më 4 shkurt 2025. Ndërsa lëviz në mënyrë retrograde, ndikimi i tij bëhet më i brendshëm dhe na jep mundësinë të shikojmë brenda dhe të kuptojmë nëse jemi në rrugën e duhur për të arritur atë që duam dhe për të gjetur gëzimin dhe lumturinë tonë.

Shenjat më të prekura:

Binjakët

Jupiteri është në shenjën tuaj, duke ju kërkuar të reflektoni mbi veprimet tuaja gjatë gjashtë muajve të fundit – veçanërisht ato të përqendruara rreth marrëdhënieve tuaja ndërpersonale. Ju jep mundësi për takime të reja dhe së bashku me Saturnin, i cili është në shenjën e Peshqve, ju ndihmon të stabilizoni dëshirat tuaja dhe të kuptoni saktësisht se çfarë dëshironi nga partneri. Në të njëjtën kohë, ju rishikoni qëllimet që keni si për jetën tuaj profesionale ashtu edhe për atë personale.

Virgjëresha

Ky tranzit i veçantë ndikon në psikikën, marrëdhëniet dhe biznesin tuaj. Sfidat dhe ndryshimet po vijnë, me të cilat do të përballeni duke zbatuar mësimet e nxjerra nga e kaluara. Gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend është të vendosni kufijtë tuaj, veçanërisht gjatë kësaj kohe. Në të njëjtën kohë, Marsi është në Gaforre, gjë që i bën bisedat më të lehta.

Shigjetari

Jupiteri retrogradë sjell rirregullime dhe konfuzion, duke ndikuar në mënyrën se si ndiheni për veten dhe marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Gjatë kësaj periudhe, mënyra se si e shihni veten dhe si komunikoni me të tjerët do të ndryshojë. Kjo është një kohë e introspeksionit të thellë teksa vendosni të zbuloni se cili është në të vërtetë sistemi juaj i vlerave. Për muajt e ardhshëm, do t’ju duhet të ndryshoni mentalitetin tuaj për të mirëpritur një epokë të re në të cilën do t’i kushtoni më shumë vëmendje miqësive tuaja dhe do t’i vlerësoni ata që ju respektojnë.