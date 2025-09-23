Ish-deputeti i PS, Petro Koçi është “përplasur” në studion e emisionit “Now” me deputetin e Partisë Demokratike, Klevis Balliu.
Klevis Balliu tha se Erion Veliajn të vetët po e shkarkojnë dhe njësoj do bëjnë edhe me Ramën, ndërsa në këtë moment ka ndërhyrë edhe Petro Koçi.
Klevis Balliu: Ne e kemi akuzuar për korrupsion. Këta që na thonin ne është supermeni i jashtëzakonshëm, tani duan ta shkarkojnë. Njësoj do vijnë dhe për Ramën këta. Diferenca midis nesh dhe këtyre është kjo.
Petro Koçi: Ju s’keni shkarkuar dot Saliun, do shkarkoni Ramën.
Klevis Balliu: Këta të gjithë e dinë që janë hajdutë me njëri-tjetrin. Në atë kohë vidhte ky, ju jepte ndonjë cent këtyre. Tani ky është në burg, centët ua jep dikush tjetër. Kaq moral kanë këta. Kur kishte kryetar Bashkia e Tiranës?
