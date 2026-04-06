Në shtëpinë e Big Brother VIP është futur edhe një e ftuar speciale, mbesa e vogël e Mateos e cila ka sjellë unazat për çiftit të cilët po kurorëzojnë sot dashurinë e tyre me një dasmë.
Çifti Mateo-Brikena ka shkëmbyer unazat mes tyre, dhe më pas kanë vallëzuar nën ritmet e këngës së tyre ‘Të Dua’ të cilën banori ia ka dedikuar disa kohë më parë.
“Ka qenë një udhëtim shumë i gjatë dhe i vështirë, plot emocione. Doja të thoja që ti më ke dhënë të gjitha ngjyrat e këtij BB. Do ma bësh edhe jashtë jetën më të bukur”, u shpreh Mateo.
“Unë doja të thoja shumë gjëra, por kam shumë emocione. Unë nuk e kisha menduar kurrë të bëja një dasmë këtu. Pranova sepse unë ndjej shumë për ty dhe dua të jem përgjithmonë me ty”, u shpreh Brikena.
“Ju shpall zyrtarisht burrë e grua”, tha Kristi.
