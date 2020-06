Astrologe Meri ka lajme të mira për disa nga shenjat e horoskopit ndërsa për të tjera ajo paralajmëron disa pengesa në arritjen e qëllimeve.

Më poshtë parashikimi për çdo shenjë horoskopi.

Dashi: Per ju dita sjell nje keqkuptim apo veshtiresi. Ne çeshtje karriere do keni nje perballje pas nje dhurate e cila nuk eshte vleresuar.

Demi: Nje lajm jo shume i mire do ju detyroj te merrni vendime shume te ashpra per jeten tuaj duke dashur te ndryshoni vendin apo ambientin ku jetoni.

Binjaket: Nje dhurate e madhe ne ceshtjet ekonomike apo ne ceshtjet personale duhet vleresuar nga ju. Ne te kundert ju kthehet ne shkaterrim.

Gaforrja: Ne jeten tuaj personale do kete nje kthim mbrapa apo nje veshtiresi ne lidhje me te tjeret. Nje dhurate te madhe qe e keni marre mund ta keni shfrytezuar keq dhe kjo t’ju sjell shkaterrim.

Luani: Sot do kuptoni qe mund te keni humbur nje pune apo nje person ne jeten personale duke mos e vleresuar si duhet apo duke abuzuar me sjelljen tuaj te pakujdesshme.

Virgjeresha: Ne planin social mund te fitoni gjithcka qe keni pretenduar por edhe mund te gaboni ne te gjitha ne momentin e fundit. Gjithsesi ekziston shpresa se gjerat do shkojne mire. Jeta erotike mund te jete ne veshtiresi.

Peshorja: Nje trashegimi e madhe ju pret dhe kjo do jete nje dhurate e mire ne keto momente per ju. Duhet ta shfrytezoni jo vetem per te miren tuaj.

Akrepi: Duket sikur rruget hapen dhe papritur ngushtohen aq sa keni frike te vazhdoni ne ngushtica. Nje here jeta duket shume zemergjere dhe nje here shume e ngushte.

Shigjetari: Ceshtjet ekonomike do jene te favorizuara edhe aty ku duket sikur nuk ka me asnje shans per tu rregulluar. Do keni favorizime dhe mundesi edhe ne planin personal.

Bricjapi: Problem ne marredhenie me te tjeret ku here do ndiheni te favorizuar e here shume te renduar, sikur cfare ndertoni diten shembet naten.

Ujori: Per ju mundesia e madhe te filloni nje pune te rendesishme do ju hap shansin te levizni dhe te ndjeheni te dobishem. Por gjithmone ekziston rreziku i nje permbysjeje.

Peshqit: Duket sikur s’ka mbetur me asgje ne jeten tuaj erotike dhe cdo gje eshte shkaterruar. Por pikerisht aty do shikoni se mundesia per shpresuar ekziston.