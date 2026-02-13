Në mbledhjen e mbajtur sot me Kryeinspektorin e Përgjithshëm dhe drejtuesit e inspektorateve të vendit, Dashnor Sula tha se ndihet i vlerësuar për emërimin që ka marrë.
Ai tha se e ka kritikuar qeverinë në Kuvend, por shtoi se kjo qeveri e vlerësoi për këtë garë në të cilën tha se u fut dhe konkurroi.
Ai tha se partia për të cilën kontribuoi për 20 vite, edhe pas fitoreve, e “flaku në rrugë”.
“Kam pranuar këtë sfidë sepse vlerësoj maksimalisht vizionin që keni, ndoshta është e paimagjinueshme që një demokrat që ju e thatë që ka kritikuar qeverinë tuaj, por diferenca qëndron që atje ku unë kam kontribuar për 20 vite dhe kam fituar gara, dhe garën e fundit, që del i pari dhe të hedh në rrugë, te qeveria jote mora guximin dhe konkurrova dhe u vlerësova. Do duhet të besojnë në këto konkurrime, të aplikojnë dhe jam i bindur që do kenë drejtësi. Do punojmë të gjithë bashkë”, tha Sula.
