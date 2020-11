“Asnjëherë gjatë kësaj periudhe nga 97’ nuk ka ndodhur që vendi jonë ta ketë 43% varfërinë ekstreme, që 43% e popullsisë tonë jetojnë me më pak se 5$ në ditë.

Kjo është një shifër e frikshme për çdo politikan në qeveri apo në opozitë, do t’i bënte pyetjen vetes se pse e lamë që ky vend të rrëshqasi deri në pikën që duket se është buzë greminës, duke i lënë vendit tonë vetëm dy rrugë.

Rruga e parë që është rruga më e frikshme dhe më e rrezikshme që mund të çojë në destabilizim të vendit, sepse kur ke një vend me gjysmën e popullsisë që jetojnë në varfëri ekstreme sigurisht që ai nuk ka asgjë tjetër për të humbur se për t’u ngritur dhe për të fshirë çdo gjë që gjen përpara, por kjo do ishte një kosto e pallogaritshme dhe kriza do të merrte përmasa akoma dhe më të frikshme, dhe rruga e dytë rruga për të votuar një alternativë tjetër.”