Policia e Tiranë ka dalë me njoftim zyrtar në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur gjatë transmetimit live të Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi Gjestin duke e rrëzuar në tokë pak para daljes nga shtëpia.

“Referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin J. M., 29 vjeç, pasi gjatë trasmetimit të një reality shoë, ka qëlluar me pëllëmbë shtetasin B. K”, – njofton policia.

Pra Jozefin Marku pasi është shoqëruar në komisariat pak pas mesantës gjatë transmetimit live, është liruar dhe për të procedohet në gjendje të lirë.

Sipas Kodit Penal, ky veprim përbën vepër penale dhe mund të dënohet me burgim.

Sipas Nenit 90 të Kodit Penal, goditja e një personi tjetër, edhe nëse nuk lë pasoja të rënda fizike, konsiderohet akt dhune me dashje, dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

Ngjarja, e cila ndodhi në mënyrë të papritur dhe publikisht përballë mijëra shikuesve, e rrit ndjeshmërinë morale dhe sociale të rastit. Megjithëse fakti që ndodhi gjatë një transmetimi televiziv nuk e ndryshon automatikisht klasifikimin penal, ai mund të ndikojë në vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe në mënyrën si prokuroria i qaset rastit.

Procedimi penal për këtë vepër zakonisht nis me kallëzim nga viktima, përveç rasteve kur prokuroria vendos të ndërhyjë vetë, për shkak të ndjeshmërisë së lartë publike, siç mund të ndodhë në këtë rast konkret, ku incidenti u bë viral dhe shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale.

Në rast se do të provohet përmes raportit mjekësor se viktima ka pësuar dëmtime fizike, atëherë rasti mund të klasifikohet më rëndë dhe të kualifikohet sipas Neneve 88 ose 89 të Kodit Penal, ku dënimet parashikohen më të ashpra se 2 vjet burgim.