Parashikimi astrologjik i datës 31 gusht 2020, nga Meri Shehu.

“Deshire joshese. Sot eshte dita e fundit e Gushtit e nje vere shume episodike. Shija e fundit qe le ka te beje me lidhjen e Uranit ne Dem me Asteroidin Circe 34. Ne harten tone astrologjike KIRKI tregon nje moment misteri dhe joshje qe magnetizon, mund te sjelle ose shpetimin ose humbjen. Urani ne Dem perforcon tendencen e ndjenjave. Ne Dem ne kerkojme gezim plotesim shijim. Kombinimi i Kirkit dhe Uranit kerkon sot te bejme llogarite e duhura qe te mos kemi:

1 Fiksime per te plotesuar nje pasion

2 Te behemi njerez te eger me qellime te kqija

3 Te zhytemei ne instikte te ulta”

Dashi

Dita juaj sot do kete tendenca shpetimi dhe shijimi. Kujdes mos kaperceni kufijte e mundesive tuaja dhe mos e teproni ne menyren e shprehjes se ndjenjave te cilat mund tene qellim jo te mire.

Demi

Urani ne Shenjen tuaj sot kerkon me shume nga ju mundesi dhe kerkese llogarie per ate qe keni mundur te shijoni apo jetoni deri tani. Kjo mund tju ekspozoj ne veprime te nxituara.

Binjaket

Nje marreveshje e fshehte apo nje takim i fshehte pasionant sot mund tju beje te kaperceni kufijte e mundesive tuaja dhe te zhyteni ne marredhenie te rrezikshme.

Gaforrja

Kontrrollin e keni humbur pasi Aferdita ne shenjen tuaj perballet ashper me plutonin ne Bricjap. Tradhetoni ose ju tradhetojne, kjo eshte ceshtja! Por ne te njejten kohe po i largoheni problemeve duke u argetuar pa qellim diku large realitetit

Luani

Veshtiresite me punet vazhdojne dhe me jeten personale. Tashme do ju duhet nje menyre e re jetese ne shtepi apo nje ndryshim ne vendin ku banoni.

Virgjeresha

Nje mundesi e re paraqitet sot para jush ne jeten personale dhe ne biznes. Por kujdes pasi mund te pushtoheni nga instikte te forta shtazore per te fituar gjithcka

Peshorja

Nje pune e re dhe nje perditeshmeri me nje aktivitet shume interesante do hapet para jush. Por nuk do mungojne takimet romantike dhe tendenca e fitimeve ne kuriz te te tjereve.

Akrepi

Jeni ne nje moment ku duhet te keni kujdes pasi jeni shume te gatshem te josheni nga dikush dhe te beheni pjese e lojes apo te nje bashkepunimi jo te mire

Shigjetari

Nje pune e re ju pret shume interesante me shume fitime dhe shume joshese e misterioze ne te njejten kohe. Mund te udhetoni ne vende interesante

Bricjapi

Nje mundesi e madhe ne jeten erotike ne diten e sotme Do kapni cdo veshtrim joshes dhe do jeni shume instiktive ne ate qe do ndjeni dhe do provoni

Ujori

Nje person do ju afrohet sot ne ambjentin tuaj duke ju propozuar nje pune interesante dhe duke ju joshur per ndryshime te cuditshme ne ambjentin tuaj. Takim romantik dhe joshes ne ambjenttet e shtepise sot do jene prezente

Peshqit

Do jeni komplet ne boten tuaj sot te corientuar ne ndjenja pasione e instikte te cilat nuk do mund ti kontrolloni sic duhet duke u afruar me persona te cuditshem e te rrezikshem.