Nga Jakin Marena
Nëse sheh në mënyrë sipërfaqësore se çfarë lajmesh dalin nga PD dhe serviren për publikun, edhe nga mediat e Berishës dhe afër tij, duket sikur në këtë parti ka shpërthyer ‘tërmeti’ dhe po bëhet nami, sa nuk ka zot që e ndan këtë punë!
Po të kapesh pas deklaratave të lidershipit të kësaj partie si dhe të pretendentëve për të kapur lidershipin në një të ardhme të papërcaktuar me kufij kohorë, gjithkush mund të ketë krijuar perceptimin e gabuar se, ditëve të Sali Berishës në krye të PD po u vjen fundi.
Madje situata duket pa kthim në këtë ‘sektor’, teksa vihet re me sy të lirë se për çudi dhe ata që janë më afër Doktorit, madje dhe përcjellin linjën politike të tij nga media e familjes tek grupet brenda PD apo tek publiku, kanë rënë në një heshtje të thellë. Heshtje, që nuk ka ardhur as për shkak të festave të nëntorit, që PD tërë jetën i ka bashkuar në një ditë, më 28 nëntor, por që me sa duket është një heshtje me leje dhe e kopsitur me shumë mund e djersë!
Për të qënë më konkretë, po bëhet shumë zhurmë për një takim informal dhe jashtë kamerave të të sapodalit nga burgu ku qëndroi për një vit dhe ku bëri një ‘remont’ të plotë hunde dhe mbolli flokët, Ervin Salianjit me disa nga figurat që në primaret e fundit apo më tej në garën elektorale kanë pasur mbështetjen më të fortë nga ana e anëtarësisë së PD dhe elektoratit. Dhe në këtë grup spikaste dhe Ilir Alimehmeti që për pak hyri në Kuvend në qarkun e Tiranës, nga lista e hapur!
Ky takim u artikulua si një ‘rebelim’ brenda PD nga Salianji dhe ‘grupi’ i tij në formatim, si një lëvizje e re brenda kësaj partie për të trazuar ujërat, për të bërë analiza dhe për t’ia bërë jetën më të vështirë Berishës në krye të PD, pas humbjes katastrofike në zgjedhjet e 11 majit të këtij viti por dhe pas ‘bojkotit’ të moderuar të zgjedhjeve të pjesshme në 5 bashki, megjithëse mbështeti publikisht kandidatët e pavarur, PD shënoi një rezultat rrënues!
Reagoi kreu i grupit parlamentar të PD, Gaz Bardhi ndaj këtij takimi, duke e cilësuar një takim pa rëndësi që bëhej në kafe! Një tentativë e Bardhit për të ndezur një shenjë debati në një parti, ku ka mbaruar me kohë e vakt debati brenda saj, për shkak se është pronë, madje me ‘hipotekë’ e Berishës dhe e familjarëve të tij! Menjëherë, duke ndërhyrë madje dhe në një emision televiziv, kundërpërgjigjet Salianji, i cili thotë se në politikë bëhen takime, dhe se demokratët janë shumë të uritur për të bërë analiza brenda partisë ku aderojnë! Madje prek dhe një ‘tabu’ teksa thotë se këta demokratë më të votuar kanë sjellë 200 mijë vota për PD dhe opozitën! Guxim i madh ky!
Reagon dhe Alimehmeti, i cili ka qënë më konkret, më i ‘pavarur’ në konstatimet e tij, teksa reagon dhe ky ndaj Bardhit, duke nënvizuar se nuk u përgjigjet deklaratave në rrjetet sociale. Sipas tij, po të donte t’i thërriste Këshilli Kombëtar do të shkonte, pra mundësia për të folur nuk ka qenë. Alimehmeti këmbëngul se lënia pa diskutuar e demokratëve sjellin situata si këto, që kemi një qeveri të kalbur që nuk hidhet dot në tokë, dhe një opozitë që nuk sjell dot njerëz. “Pse arritëm në mbledhjen e kësaj tryeze? Kjo pyetje u duhet bërë atyre. Ata nuk e kanë bërë dhe i kanë larguar njerëzit, ne thjeshtë vazhdojmë punën, të kuptojmë ku jemi si dhe ku janë problematikat”, shprehet në mënyrë hipotetike Alimehmeti! Duke e lënë ‘përplasjen’ hapur.
Dhe për ta mbyllur ‘qarkun’ e diskutuar në media si ‘rebelim’ brenda PD për t’i marrë drejtimin, ka menduar vetë ai, i papërsëritshmi Berisha! Një një reagim ‘spontan’ ditën e sotme, pikërisht në ditën e Pavarësisë e të çlirimit bashkë për PD, Berisha u shpreh se normalisht takimet në kafe nuk meritojnë të komentohen, por theksoi se PD mbetet partia më e hapur dhe demokratike e vendit. Madje tha se demokratët janë të hapur ndaj analizës brenda vetes, duke nënvizuar se nuk është fare i shqetësuar për këto takime, jashtë ‘vëmendjes’ së tij!
“Njerëzit që kanë marrë më shumë vota janë në Parlament. Për listat e hapura ata janë njerëz të nderuar, janë aktivistë të shquar të PD dhe njerëz me kontribute të pamohueshme në PD dhe është gjëja më normale mendimi ndryshe në parti. Kanë instancat secili, Salianji është anëtar i Kryesisë së PD e ka vendin ku t’i shprehë mendimet.
Të tjerët janë, Alimehmeti është këshilltari i parë i opozitës në Tiranë. Të gjithë kanë vendin ku të shprehin mendimet e tyre, unë pres cdo demokrat në zyrë, por janë të ftuar të shprehin mendimet e tyre gjithë demokratët, nuk ka asnjë lloj risie këtu të jem i sinqertë”, njoftoi mediat Berisha! I cituam fjalët e tij për të qënë korrekt me veten dhe me lexuesit tanë, pasi Berisha tjetër mendon, tjetër thotë dhe tjetër bën! E ka linjë pune këtë qëndrim, i pandryshuar, sëpaku në 35 vite me radhë, në jetën e tij të dytë politike!
E themi këtë sepse në PD nuk ka asnjë analizë për humbjen në zgjedhje, ka vetëm përpjekje për të qënë ‘gardë’ mbrojtje për Berishën, në këtë situatë të vështirë dhe të sikletshme në të cilën ndodhet pas dëshmisë në SPAK për vrasjet e 4 demonstruesve të opozitës së atëhershme më 21 janar 2011 përballë kryeministrisë nga Garda, si person në dijeni, i thirrur nga institucioni më i lartë i akuzës, të kuptohemi jo me vullnetin e këtij institucioni, por për shkak të vendimit të Gjykatës së Strasburgut që rihapi hetimin për 21 janarin, dhe për shkak të vendimit të Gjykatës së Lartë që ia ‘ngeci’ SPAK-ut këtë hetim! ‘Kërcen prifti nga belaja” me një fjalë!
Se nuk ka analizë në PD dhe se nuk ka asnjë reflektim për humbjen dhe shkaktarët e humbjes e tregoi numri dy i kësja partie, Flamur Noka në një takim në Kamzë, ku u përplas me një nga anëtarët e strukturave drejtuese të kësaj dege të madhe që ka qënë ‘hambar’ votash për PD që në krye të herës! Teksa demokratja kërkoi llogari për rrënimin e PD, e shqetësuar për të ardhmen e kësaj partie, Noka i tregoi derën, duke deklaruar kjo parti ka rregulla, ka statut, dhe që sipas ‘kutit’ të sekretarit të përgjithshëm demokrat, askush nuk duhet të dalë kundër lidershipit! Ky ishte mesazhi me sa duket, duke shfaqur një arrogancë të theksuar të lidershipit të kësaj partie me strukturat e bazës, pasi në këtë situatë ku është PD, edhe një zë pro i nevojitet, jo më dikush nga strukturat drejtuese të degës më të madhe në Tiranë! Por Noka e bëri hasha këtë demokrate, një mesazh për më tepër, për të gjithë ata që duan analizë të humbjes dhe përgjegjës!
I përmendëm këto raste për të treguar se në PD të gjithë po përpiqen për të bërë lajm dhe kapur hapësirën mediatike! Nga Salianji, që bën ‘rebelim’ me leje, pasi e di dhe vetë si dreqi se askush nuk ia merr partinë Sali Berishës! Dhe Basha që pati shansin më të madh për t’ia marrë partinë, me vetë Salianjin me shkop në dorë në krah, dhe Bardhin ‘agresiv’ në krahun tjetër, nuk arritën dot t’ia marrin. Përkundrazi, ia dorëzuan vullnetarisht si dhuratë, të lidhur me ‘fjongo’, vulën dhe logon e PD, pas dështimit të sulmit fizik të Berishës dhe mbështetësve të tij me qysqi dhe mjete rrethanore mbi selinë e PD për ta pushtuar më 8 janar! E pushtoi më pas pa asnjë ‘shkrehje’, thjeshtë me ‘kallauzët’ që ishin te Basha, e më pas të gjithë me kokën ulur dhe duke ‘tundur bishtin’ hynë nën ‘mbretërimin’ e Berishës! Tani asnjë ‘rebelim’ s’ka vlerë! Përkundrazi bëhen me leje të gjitha lëvizjet, thjeshtë e vetëm për të zënë hapësirat mediatike dhe për të bërë lajm! Me regji qëndore, të kuptohemi! Në PD nuk flitet pa leje, jo më të veprohet! Harrojeni
Veprohet kështu, për vetë shkakun se Berisha është në hall ntë madh, pasi është thirrur për t’u pyetur për 21 janarin, për vrasjen e 4 demonstruesve nga Garda e Republikës më saktë! Dhe Berisha është pyetur se kush ka dhënë urdhër për të qëlluar! Më parë ishte pyetur ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, i cili sikurse nënvizojnë burimet, jo nga ‘investiguesit’ pasi ata heshtin për çështjet e Berishës dhe u fiket ‘radari’, është zbërthyer paq dhe i ka treguar ‘shokët’. Jo vetëm se kush ka dhënë urdhërin, por dhe se kush ka fshirë kamerat e sigurisë e kush i kopjoi ato si dhe kush i ka kopjet, kush i ka fshirë provat e tjera, kush e rrahu ish kreun e Gardës e qëlloi turmën me pistoletën e tij! Basha nuk e mban presionin, dhe këtë e di dhe vetë Berisha! E provoi me ‘non gratën’ kur nuk e mbajti presionin e ambasadës së SHBA, teksa e përjashtoi nga grupi parlamentar i PD dhe nga vetë PD. Çka solli dhe ndarjen e partisë në shumë pjesë!
Pikërisht për këtë arsye Berisha ka nisur të bëjë ‘pirueta’ për 21 janarin! Herë thotë se s’ka dhënë urdhër, pavarësisht deklaratave publike se ai urdhëronte Gardën, madje dhe 5 snajperët në tarracë për të qëlluar me plumb në kokë Edi Ramën, kreun e atëhershëm të opozitës, e herë thotë se ky krim shtetëror u bë në respekt të ligjit, sikurse Garda ka zbatuar vetëm ligjin pa pasur nevojë për urdhër! Berisha është vërtetë i trembur, pasi nëse për aferën e ‘Partizanit’ dhe mund t’ia hedhë paq përmes të ashtuquajturit vendim kolegjial në favor të dhënrit të tij, për 21 janarin 2011 e ka të vështirë! Pasi janë vrarë 4 demontrues nga shteti, para kryeministrisë, dhe mbi kokë qëndron vendimi i gjykatës së Strasburgut që kërkon hetimin dhe ndëshkimin e urdhërdhënësve dhe jo atyre që kanë tërhequr këmbëzën! Pra kërkon ‘kokën’ e Berishës, si kreu i zinxhirit komandues!
Ndaj Berisha po përpiqet të ‘joshë’ SPAK-un. Teksa deklarohet herë pro SPAK, në rastin e pezullimit nga detyra Gjykata e Posaçme me kërkesë të prokurorit të SPAK të zv.kryeministres Balluku, qofshim të gabuar por na duket sikur po i jep ‘direktiva’ edhe Kushtetueses që të rrëzojë ankimimin e qeverisë për pezullimin, herë akuzon Ramën se po bën presion mbi Kushtetuesen për të zhbërë vendimin e GJKKO-së, dhe herë i sulet drejtësisë së re, për shkak të hetimit që ka ndërmarrë ndaj tij dhe çështjeve që tashmë ka nën gjykim! Ndonëse me ‘zemër të lënduar fort’ e të detyruar nga Strasburgu, prokurorët dhe gjyqtarët janë të detyruar të veprojnë! Themi kështu, sepse prandaj nuk e merrnin për qamet në ‘dorëzim’ hetimin dhe gjykimin e 21 janarit, të cilin e kishin refuzuar gjatë gjithë kohës!
Berisha ka halle! Dhe në funksion të këtyre halleve ka përshtatur dhe opozitarizmin e PD. Herë duke u përplasur në Kuvend, herë duke mbajtur këto ‘foltoret’ para kryeministrisë natën vonë, herë duke dhënë ‘leje’ për ndonjë rebelim brenda PD, me idenë se ka dhe ‘lëvizje’ për t’i marrë partinë, herë përmes këtyre arrogancave dhe gafave të Nokës, si dhe akuzave ndaj qeverisë se po bën presion mbi drejtësinë, e pabesueshme ta shqiptojë kreu i PD këtë, duke tentuar të barazojë hallin e tij me hetimet për zyrtarë të mazhorancës nga SPAK, apo me gjykimin në Kushtetuese të ankesës së qeverisë për pezullimin e numrit dy, për të delegjitimuar me një fjalë tërë ‘piramidën’ e drejtësisë, Berisha kërkon thjeshtë e vetëm që të jetë në qendër të vëmendjes, e me vëmendje të zhvendosur nga 21 janari, i cili është tepër i rëndë për të me pasoja tronditëse!
Hetimi dhe gjykimi në tërësi i 21 janarit, vënia para përgjegjësisë të atyre që dhanë urdhër për këtë masakër nga Garda në mes të bulevardit, sidomos pas vendimit të Strasburgut, është tepër vështirë të shmanget! Qoftë dhe me ‘piruetat’ politike të Berishës përmes ‘rebelimit’ të Salianjit e arrogancës së Nokës brenda PD! As përmes dy standardeve ndaj SPAK nga vetë Berisha! Shqiptarët por edhe partnerët e dinë se 21 janari dhe Gërdeci janë ‘testi’ i vërtetë për drejtësinë shqiptare! Këto dy dosje të rënda të korrupsionit të përgjakshëm, janë ‘lakmuesi’ që tregon dallimin mes drejtësisë së vjetër e drejtësisë e re, kjo e fundit e ngritur për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri! Të presim, kanë kaluar shumë vite, por gjaku i derdhur në Gërdec dhe para kryeministrisë, nuk harrohet! Jo vetëm nga familjarët, por dhe nga shqiptarët! Aq më tepër kur në ‘kandar’ është vënë vetë drejtësia e re, me prokurorë e gjykatës brenda!
Leave a Reply