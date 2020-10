Zyra e kryeministrit britanik u ka kërkuar ministrave të krijojnë marrëdhënie me kandidatin demokrat Joe Biden, për të cilin ai beson se ka më shumë shanse për të fituar zgjedhjet sesa Donald Trump.

Kjo u raportua gjithashtu nga gazeta britanike The Times, e cila thotë se sondazhet private dhe modeleve kompjuterikë në shtator dhanë më shumë se 70 përqind shanse që Biden të fitojë me më shumë vota dhe se Trump dhe partia e tij janë në rrugën e një humbjeje të trefishtë historike, pas së cilës demokratët do të marrin kontrollin e Shtëpisë së Bardhë, Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve.

Gazeta shton se të dhënat e paraqitura kryeministrit britanik Boris Johnson këtë fundjavë i dhanë Biden-it një shans 85 përqind për të mposhtur Trump, një rritje prej 15 përqind krahasuar me parashikimet e mëparshme.

Edhe pse Johnson foli me Trump javën e kaluar, duke i uruar atij sukses në zgjedhje, një anëtar i shquar konservator i tha Times-it: “Në qeverinë britanike tani e fshirë Trump-in”.

Gazeta britanike gjithashtu thekson se Sekretari i Jashtëm britanik Dominic Raab kohët e fundit vizitoi Shtetet e Bashkuara dhe u takua me Nancy Pelosin, Kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve dhe figura të tjera në Kongres. Ai gjithashtu foli me Chris Coons, personi më i afërt i Biden-it në Senat, si dhe Richard Neal, një kongresmen i cili konsiderohet si një “ndërmjetës i fuqishëm në Capitol Hill”.

Gazeta shton se Karen Pierce, ambasadori britanik në Uashington, ka filluar të kërkojë Tony Blinken dhe Jake Sullivan, këshilltarët e politikës së jashtme të Biden-it, të cilët pritet të marrin detyrën e Sekretarit të Shtetit dhe Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare.

Times raportoi se qeveria e Johnson pret një udhëtim të tensionuar nëse Biden fiton, i cili njoftoi në Twitter muajin e kaluar se nuk do të lejonte ndonjë marrëveshje tregtare midis Britanisë dhe Amerikës nëse Irlanda e Veriut ishte “një viktimë e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian”.

Diplomatët thonë se Biden do të jetë i ftohtë ndaj Johnson-it për komentet e tij në lidhje me ish-Presidentin Barack Obama gjatë referendumit për Brexit në 2016, në të cilin ai kritikoi “ngurrimin e presidentit me rrënjët keniane ndaj Perandorisë Britanike”.

Times citoi një diplomat të thoshte, pa përmendur emrin e tij, se “Demokratët e shohin Trumpin si të tmerrshëm dhe të neveritshëm dhe do të dënojnë ata që i bëjnë lajka … Angela Merkel nuk e bëri atë, dhe Macron e bëri atë në fillim. Demokratëve nuk u pëlqen me të vërtetë Brexit-i”.

Diplomatët britanikë në Amerikë kanë informuar qeverinë e tyre se Biden ka të ngjarë t’i japë përparësi një marrëveshjeje tregtare me Bashkimin Evropian mbi një marrëveshje dypalëshe me Britaninë.