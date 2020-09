Joe Biden ishte fituesi i debatit të parë në zgjedhjet amerikane kundër Donald Trump, sipas rezultateve të dy sondazheve të botuara menjëherë pas përfundimit të “duelit” të parë.

Në sondazhin e parë të CNN, gjashtë në dhjetë vëzhgues shpallën fitues kandidatin demokrat, ndërsa vetëm 28% panë presidentin republikan të SHBA si fitues.

Në intervistat para debatit me të njëjtët votues, 56% thanë se Biden do të ishte fituesi dhe 43% thanë se Trump do të ishte fituesi, shkruan abcnews.al.

Fituesi, megjithëse me një diferencë të vogël, ishte Biden në sondazhin e CBS. Ish-nënkryetari amerikan kishte 48% kundrejt 41% të Trump.

Ky sondazh kishte një tjetër gjetje interesante pasi doli që 38% folën për një pamje më të mirë të Biden krahasuar me 32% që thanë një mendim më të keq për kandidatin demokrat, shkruan abcnews.al

Fotografia e realizuar nga rrjeti televiziv CBS tregoi se shumica e shikuesve ndiheshin të bezdisur nga toni jashtëzakonisht i tensionuar dhe shumë “negativ” i debateve të para të kandidatëve për presidenca e SHBA, me vetëm 17% të të anketuarve që thanë se morën një ndjenjë pozitive nga debati.

/e.rr