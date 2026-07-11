Pas vrasjes së liderit suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, tensionet vazhdojnë të rriten. Gazeta iraniane Hamshari, e lidhur me Bashkinë e Teheranit, ka publikuar një të ashtuquajtur “listë të zezë” me liderët që i konsideron përgjegjës për vdekjen e tij.
Në publikim shfaqen 13 liderë dhe zyrtarë të lartë, të paraqitur me uniformat portokalli të të burgosurve amerikanë. Mbi fotografitë e tyre shkruhet në persisht fraza “Hakmarrja është e pashmangshme”, ndërsa në mesazh shtohet edhe paralajmërimi: “Kriminelët do ta marrin me vete në varr dëshirën për një vdekje paqësore”, një referencë e qartë për një fund të dhunshëm.
Në krye të listës janë kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të cilët paraqiten edhe me një shenjë objektivi mbi ballë.
Kush ndodhet në “listën e zezë”?
Përveç Trump dhe Netanyahu, në listën e publikuar nga Hamshari përfshihen:
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni
Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron
Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth
Komandanti i CENTCOM-it, Brad Cooper
Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz
Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Sa’ar
Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), Eyal Zamir
Publikimi erdhi në të njëjtën ditë kur lideri i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, bëri thirrje për hakmarrje ndaj atyre që, sipas Teheranit, janë përgjegjës për vrasjen e babait të tij.
Deri më tani nuk ka pasur reagime zyrtare nga liderët e përfshirë në këtë listë, ndërsa publikimi shihet si një tjetër sinjal i përshkallëzimit të retorikës mes Iranit dhe vendeve perëndimore.
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