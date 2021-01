Dashi

I dashuri i ëndrrave ju vjen këtë Shën Valentin, Dhe ka shumë të ngjarë të jetë një shenjë Uji (Peshqit, Akrepi, Gaforre) ose një Virgjëreshë. Këshilla më e mirë për ju është të jeni romantik. Bëni sikur kjo dashuri është tashmë në jetën tuaj, dhe duke e bërë këtë, ju do të lëshoni energjinë e duhur. Ky person do të jetë i qetë, serioz dhe mbase ju admiron nga larg që nga vjeshta e kaluar. Ai duhet të dijë se ti je gati për të filluar diçka të re. Kjo mund të ndodhë brenda javës së ardhshme.

Demi

Do vijë drejt jush dikush që është pak më më ndryshe nga norma, kështu që mbani sytë hapur dhe jini vigjilent ndaj lajmeve të reja. Mos i neglizhoni ose mos i shpërfillni njerëzit bazuar në përshtypjet e para, ndaloni dhe merrni pak më shumë kohë për t’i njohur. Mund të fillojë si një miqësi dhe duket sikur do të jetë një flakë e ngadaltë, por papritmas dhe çuditërisht do të marrë një kthesë drejt dashurisë.

Binjakët

Dikush për të cilin keni mbajtur një ndjejë përbrenda do të zbulojë se ju do gjithashtu. Mund të jetë një Bricjap. Kjo lidhje ka qenë duke u zier për të paktën një vit. Ndoshta e njihni nga puna dhe jeni përpjekur ta shmangni atë, por pa rezultat. Këtë Shën Valentin do jeni bashkë. Nuk mund t’i rezistoni këtij tundimi.

Gaforrja

Ju mund të shkruani një libër në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Gaforrja është material i mirë për dramë. Dikush do ta kthejë botën tuaj përmbys. Ndoshta një Akrep ose Dashi, dhe sigurisht dikush që është dinamik, i pamëshirshëm, karizmatik dhe energjik. Ato janë një forcë e pandalshme e natyrës dhe ju tërheqin vëmendjen 100%.

Luani

A është dikush në punë që ju pëlqen nga pamja? Ndoshta dikush në një pozitë të lartë, apo me një sens të madh humori? Ka diçka shumë të ngrohtë dhe magnetizuese për këtë person. Ky person mund të jetë partneri i vërtetë i jetës për ju dhe së bashku mund të krijoni llojin e stilit të jetës dhe folesë që keni dëshiruar gjithmonë. Ata janë aq ambiciozë dhe aq me ide të mëdha sa ju.

Virgjëresha

Dikush për të cilin dikur keni pasur shumë shpresë ka vendosur të kthehet në jetën tuaj këtë Shën Valentin, prandaj mbajeni derën hapur. Mund të jetë një ish, por mund të jetë një mik apo një ngacmim me të cilin nuk i morët kurrë gjërat seriozisht. Gjërat kanë ndryshuar tani. Tregon se kjo lidhje ka potencial martese. Nuk dua të nxitohem, por me të vërtetë mund të jetë marrëdhënia që keni kërkuar.

Peshorja

E vështirë për ta besuar për shenjën e dashurisë, por këtë shkurt ju mund të dëshironi të shtypni një ‘pauzë’ në jetën tuaj të dashurisë. Doni kohë për mbylljen dhe përpunimin e së kaluarës, çlirimin e emocioneve të vjetra, të gatshme për të kthyer faqen dhe për të filluar një kapitull të ri.

Akrepi

Do të filloni një aventurë të re, duke u ndjerë optimist dhe entuziast. Ajo që do të pëjetoni këtë muaj është një dashuri e madhe.

Shigjetari

Nëse jeni vetëm, një partner i ri i mundshëm, afatgjatë është në horizont shumë shpejt. Kjo lidhje aktuale ose e afërt për të filluar është një lidhje besnike, e dashur dhe e qëndrueshme, e ndërtuar mbi baza të forta dhe respekt të ndërsjellë. Keni pasion, dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin.

Bricjapi

Ju meritoni të dashurin e ëndrrave, sepse investoni shumë në marrëdhëniet tuaja të ngushta. 2021-shi është viti juaj për dashuri. Nëse jeni beqar, atëherë kërkoni një Ujor, Peshore ose Dem.

Ujori

Në të kaluarën, marrëdhëniet serioze ndonjëherë ju kanë bërë të ndiheni pak të bllokuar dhe të shtrënguar, sepse dëshironi hapësirë dhe liri. Sidoqoftë, këtë Shën Valentin mund të gjeni një lidhje të mrekullueshme, të lirshme, por besnike me një shenjë të zjarrit me shpirt të lirë (Luani, Dashi, Shigjetari) që ju provon se ndoshta, më parë, thjesht nuk ishte personi i duhur për ju.

Peshqit

Duhet të shikosh përpara dhe jo prapa, për të gjetur dashurinë. Nëse jeni beqar, ju duhet një (Luan, Dash, Shigjetar) i cili ju ndihmon të rritni besimin tuaj. Përballeni me dikë, flisni me të.