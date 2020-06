Në Greqi vazhdon procesi tjetër gjyqësor ndaj të riut shqiptar, Aleksandër Luca, i dënuar me burgim për vrasjen makabre të studentes greke, Eleni Topaloudi në Rodos.

Ai tashmë ka dalë në gjyq për një tjetër akuzë që lidhet me përdhunimin e një vajze me aftësi të kufizuara, 19 vjeçare.

Vajza fatkeqe, e cila për fat nuk pati fundin tragjik të Eleni, është thirrur të përshkruajë para gjyqtarëve atë që përjetoi në duart e dy të rinjve, të cilët natën e 1 dhjetorit 2018 e tërhoqën zvarrë në një vend të shkretë në Rodos dhe e kënaqën instinktet e tyre të sëmura dhe sadiste, shkruajnë mediat greke.

Të pandehurit u morën herët në mëngjes nën masa drakoniane të sigurisë në Gjykatë, ku ishin mbledhur përveç të afërmve të viktimës dhe anëtarë të organizatave të grave.

Sipas aktakuzës kundër tyre, 19-vjeçari shqiptar bashkë me një 23 vjeçar rom, hipën në makinë vajzën me aftësi të kufizuara dhe e çuan në një plazh të shkretë, duke ku fillimisht e detyruan të bëjë seks me ta dhe më pas e dhunuan në mënyrë të njëpasnjëshme.

Vajza fatkeqe, e cila vuan nga një çrregullim mendor dhe ka një aftësi të kufizuar mbi 67%, u përpoq të shpëtonte nga duart e të akuzuarit, por ata, duke e rrahur dhunshëm në fytyrë dhe trup, ishin të vendosur të mos e linin derisa të kryenin atë që dëshironin.

“Shqiptari, në prani të romit, duke përkulur rezistencën e saj me forcat e tij superiore fizike, duke ushtruar dhunë fizike mbi të, domethënë duke e goditur në fytyrë, por edhe duke e kërcënuar drejtpërdrejt e detyruan atë të kryente aktin…”, përshkruan aktakuza, ndër të tjera.

Në fakt, të dy të rinjtë nuk ishin të kënaqur me këtë, pasi disa orë më vonë e detyruan me forcë ta kthejnë në makinë dhe e çuan në vendndodhjen e shkretë për të përfunduar planin e tyre sadist.

Aty, sipas aktakuzës, ajo u kërcënua dhe menjëherë pas kësaj shqiptari e goditi sërish duke e mbajtur dorën fort, në mënyrë që të mos i shpëtonte.

Teksa i riu rom masturbonte përpara saj, shqiptar kryente veprime të tjera të turpshme pavarësisht thirrjeve të vajzës.

Ai më pas e detyroi atë të rimartohej, ndërsa bashkë-i akuzuari i tij 23-vjeçar kishte hequr pantallonat dhe ishte duke masturbuar.

Në të njëjtën kohë, shqiptari mbante me forcë kokën e viktimës, duke e detyruar atë të bënte seks oral.

Përpjekjet e saj mbaruan disa orë më vonë dhe vajza fatkeqe arriti të shpëtonte nga duart e tyre dhe të kthehej në shtëpi në këmbë.

Rasti i tmerrshëm doli në dritë pas një hetimi nga Prokuroria e Rodos, pasi u zbulua vrasja e Eleni Topaloudi, por të dy autorët e krimit deri më tani kanë mohuar akuzat. 23 vjeçari pretendon se vajza shkoi me dëshirë, ndërsa shqiptari pretendon se nuk e ka prekur kurrë.