Në një postim në X, Khan u kërkoi mbështetësve të tij që të mblidhen më 13 dhjetor në qytetin veriperëndimor të Peshavarit, kryeqytetit të provincës Kiber Pakhtunkva, që udhëhiqet nga partia e tij, Pakistan Tehrik-e Insaf (PTI).

Ai kërkoi që të kryhet një hetim për shtypjen e marshit protestues të 25 nëntorit, kur u vranë të paktën 12 mbështetës të tij dhe për dhunën e 9 majit të vitit të kaluar, kur u vranë tetë persona. Ai po ashtu kërkoi lirimin e të gjithë të arrestuarve, që ai i cilësoi si të arrestuar politikë.

“Nëse këto dy kërkesa nuk plotësohen, një lëvizje e mosbindjes civile do të nisë nga 14 dhjetori dhe Qeveria do të mbahet përgjegjëse për çdo pasojë”, tha Khan.

Qeveria pakistaneze mohon se gjatë protestës së 25 nëntorit kanë vdekur mbështetës të Khanit dhe thotë se ata kanë sulmuar instilacionet ushtarake më 9 maj të vitit të kaluar.

Autoritetet kanë raportuar se disa anëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë gjatë protestave në nëntor.

Një ditë më herët, ndaj Khanit është ngritur akuzë për udhëheqjen e sulmeve të 9 majit. Ai është deklaruar i pafajshëm.

Aktakuza është një prej dhjetëra rasteve të ngritura ndaj ish-kryeministrit 72-vjeçar, i cili gjendet në burg që nga viti i kaluar.

Ai dhe partia e tij thonë se rastet penale janë të stisura, me qëllim që ta mbajnë Khanin jashtë politikës me urdhër të ushtrisë, pasi ai prishi raportet me gjeneralët e ushtrisë para se të rrëzohej nga pushteti më 2022.

Ushtria e Pakistanit ka mohuar këto akuza.