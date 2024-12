Evis Kushi, ish-ministre e Arsimit, e ftuar në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, zbuloi se si qeveria arriti deri në vendimin për mbylljen e TikTok-ut në vendin tonë.

“Ministria e Arsimit ka qenë në një komunikim intensiv gjatë kësaj periudhe me prindër e mësues në lidhje me TikTok-un. Janë kontaktuar mijëra mësues e prindër, janë zhvilluar me qindra takime, dhe 90% e komunikimeve kanë qenë për ta mbyllur platformën TikTok”, tha Kushi.

“Nga prindërit është marrë sugjerimi që të shkojmë drejt këtij vendimi. Duhet ta theksojmë se nuk është Shqipëria vendi i parë që po e bën këtë. Ka edhe shtete të tjera që janë në procese të tilla për ndalimin e këtij rrjeti social, përfshi edhe shtete perëndimore. Unë sot kam marrë pafund mesazhe falenderuese nga prindër e mësues, të cilët kanë qenë të shqetësuar për varësinë që kanë pasur fëmijët”, shtoi Evis Kushi.

Sipas saj, “TikTok-u është vlerësuar se ka impaktin më negativ mes fëmijëve, në krahasim me platformat e tjera”.