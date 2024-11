Nga Eduard Zaloshnja

Në data 1-3 nëntor, u publikuan dhjetra sondazhe në 7 shtetet përcaktuese të fituesit të garës presidenciale në SHBA. Mediat në përgjithësi raportuan vetëm mesataret e sondazheve në secilin shtet. Por në fakt, disa prej tyre paratregonin një epërsi të Kamalës apo disa barazim, ndërkohë që jo pak të tjerë paratregonin një epërsi të Trumpit.

Më poshtë është një tabelë me rezultatet faktike të 7 shteteve kyçe, krahasuar me rezultatet e sondazheve që paratreguan një epërsi të Trumpit në to (bazuar në sondazhet e publikuara në faqen e specializuar https://www.270towin.com/2024-presidential-election-polls/ ).