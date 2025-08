Aktivistja dhe politikania shqiptaro-amerikane Evi Kokalari, ka reaguar përsëri për gjendjen e Partisë Demokratike, duke sqaruar edhe ata që e kanë komentuar me sulme, pas postimit të saj të fundit se “e donte PD-në me çdo kusht, për të mos ia lënë Shkëlzenit”.

Teksa thekson donte drejtimin e PD-së sepse s’kishte besim tek askush nga ata që janë aktualisht në opozitë, pasi i cilëson “të kompromentuar”, Kokalari shprehet se “partia nuk mund të rrijë në dorën e Këlliçëve dhe Saljanër’ve” (Ervin Salianji).

“Ajo parti ose vazhdon nën kontrollin e Berishës mes të bijës apo dikujt tjetri, dhe do ta jap shpirt vet, ose do ta riformoj unë pa asnjë kompromis dhe komplet me mentalitetin e Republikanëve në Amerikë”, thotë ajo mes të tjerash në postimin e radhës në Facebook ditën e sotme.

Kokalari kujton se partia nuk drejtohet nga selia te lana dhe me thika pas shpine siç është bërë në katër vitet e fundit.

Postimi i plotë i Evi Kokalarit në Facebook:

“Dhe dy fjalë për ata mënçuri që thonë ‘kjo’, pra unë.. dua partinë…

Po mor po, partinë dua dhe këtu s’ka asgjë të keqe.

Arsyeja pse e dua është sepse s’kam besim më tek asnjë nga ju që ta riformoni atë opozitë, sepse jeni të gjithë të komprometuar, dhe shumicën tuaj i njoh personalisht tashmë dhe e di sesi po prisni të kapni qeverinë që të vazhdoni vjedhjet e radhës.

Ajo parti ose vazhdon nën kontrollin e Berishës mes të bijës apo dikujt tjetri, dhe do ta jap shpirt vet, ose do ta riformoj unë pa asnjë kompromis dhe komplet me mentalitetin e Republikanëve në Amerikë.

Ka një arsye pse shumë nga ne s’ju ndanë Donald Trump – sepse e dinim sinqeritetin e tij nga dita që zbriti nga eskalatori në Trump Toëer në 2015 dhe deri tek kthimi i tij në 21 Janar 2025.

SHBA më në fund po pastrohet dhe gjashtë muajtë e parë kanë qënë brilante, që nga mbyllja e USAID, tek pastrimi i departamenteve, mbyllja e kufinjëve dhe tashmë kanë filluar investigimet per korrupsionin qeveritarë dhe ata që cënuan demokracinë Amerikane.

Unë ky person jam. Patriot në gjak, në gen dhe në intelekt. Patriotizëm frymëzoj në çdo qelizë të trupit, si për Amerikën, për të cilën jap jetën sepse më dha çdo gjë që kam sot, deri tek Shqiptaria si komb brënda dhe jashtë kufinjve të vëndit.

Ju nga ana tjetër talleni me fjalën ‘patriotizëm’ dhe sidomos ju të Shqipërisë nuk besoni në të, sepse jeni dekurajuar nga mashtrimet e qeveritarëve dhe nuk ju vë faj, të tjerët sepse jeni pjesë e korrupsionit qeveritar. Por, unë do vazhdojë e vetme, dhe ata që e gjejnë veten tek unë dhe përputhen me mentalitetin tim, me ideologjinë time dhe kanë të njëjtin sinqeritet, bashkohen vetë rrugës.

Por, ju që mendoni se opozita do bjerë në dorë të Këlliçëve që ju vodhën sy me sy me vota, apo Saljanër’ve mbas të cilit shoh se janë rrjeshtuar disa, kur ky i fundit mashtroi sistemin dhe kur ishte në burg, lëre çdo bëj në pushtet, jo vetëm që s’keni për të shkuar gjëkundi, por realisht jeni ‘irrelevant’ ose të parëndësishëm në këtë pikë.

Lufta për opozitën sot bëhet vetëm me Berishën dhe nuk bëhet nga terreni dhe selia tek Lana, ku keni katër vjet që bëni komplote për t’i futur thikat mbas shpinës Saliut.

Në ndryshim nga patetizmi juaj, unë luftën e kam bërë gjithnjë në shesh të hapur, dhe pse e dija që do kisha gjithë Berishistët kundra. Tashmë luftën e bëj në komoditet të plotë, me një administratë tërësisht Republikane.

Por sërisht, qëllimi im nuk është të kënaq Berishistët, por është vetëm Shqipëria në tërësi dhe i gjithë populli, qofshin ata demokratë, socialist dhe komunistë, që në një pikë këta dy grupet ë fundit do ti rihabilitojmë siç duhet, nëpërmjet edukimit, jo dhunës. Ky është hap i domosdoshëm me që ra fjala, dhe e kam në listën super të gjatë të gjërave që dua të bëj për atë vënd.

Uroj t’ju kem sqaruar sa do pak”.