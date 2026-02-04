BE-ja i është përgjigjur me forcë rikthimit të mundshëm të Rusisë në futbollin ndërkombëtar. Komisioneri Evropian për Sportin, Glenn Micallef, iu përgjigj propozimeve të fundit të Presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino: “Sporti nuk ekziston në boshllëk. Ai pasqyron se kush jemi dhe çfarë zgjedhim të përfaqësojmë”, shkroi Micallef në X, duke paralajmëruar se “lejimi i sulmuesve të rikthehen në futbollin botëror sikur të mos kishte ndodhur asgjë është i papranueshëm” dhe se “jo gjithçka është e negociueshme”.
“Ndërsa afrohet Milan-Cortina 2026”, shtoi ai, “BE-ja duhet të riafirmojë modelin e saj sportiv të bazuar në “përgjegjësi, solidaritet dhe respekt për vlerat”.
“Siguria publike është e rëndësishme. Qartësia është e rëndësishme. Simbolet janë të rëndësishme. Futbolli përcakton ritmin e sportit global. Sporte të tjera, federata dhe shtete anëtare të BE-së kanë shprehur tashmë shqetësime serioze” në lidhje me normalizimin e mundshëm të marrëdhënieve me Rusinë, theksoi Micallef, duke vënë në dukje se vendime të tilla “duhet të merren përmes diskutimeve kolektive, vlerësimeve të rrezikut dhe duhet të vendosen kufij të qartë”.
Komisioneri maltez bëri thirrje për unitet “brenda BE-së dhe më gjerë”, duke ftuar “tifozët, sindikatat, shoqatat dhe palët e interesuara” të bashkojnë forcat me Brukselin “për të vendosur kufij të qartë të asaj që është e pranueshme në sport”.
