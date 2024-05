Me 74 votat e mazhorancës u miratua dje në Kuvend komisioni anti-korrupsion me në fokus sundimin e ligjit, mirëqeverisjen dhe luftën ndaj korrupsionit. Të dyja grupimet e opozitës, ashtu siç paralajmëruan nuk morën pjesë në votim përveç 6 deputetëve. Në një intervistë për “Studio Live” në Report Tv deputeti Saimir Korreshi u shpreh kundër bojkotit.

“Nuk është se më rreh shumë se çfarë thonë, te pjesa ime këtë qëndrim do mbaj dhe atje. Unë bëj një logjikë të ftohtë që bojkoti na ka dalë për keq gjithë kohës. Koha ka treguar që ne bojkotet na kanë çuar jo zero por -100. Që të shkojmë te zero duam ca vite, që të fillosh të konkurrosh me PS. Lamë një forcë të madhe”.

Ndërsa ka analizuar aksionin e opozitës juristi Romeo Kara i ftuar përballë gazetarit Arbër Hitaj u bëri thirrje deputetëve të opozitës që të mos ndjekin Sali Berishën.

“Nëse PS do ta bënte më vete dhe do ta bëjë patjetër sepse s’ka rrugë tjetër, unë mendoj se është suksesi i fundit por edhe vendimtar për të qenë homogjene si forcë politike se janë 3 mandate në pushtet. Armiku më i madh i saj ka qenë pushteti ekzekutiv dhe të gjitha pushtetet e tjera. Skandalet janë atje, por e vetmja gjë që mund ta justifikonte vazhdimin e mandatit të katërt edhe integritetin e saj si forcë politike do të ishte të merrte meritën që Shqipërinë ta çonte në Europë.

Nëse PD dhe partitë e tjera që janë atje do të merrnin pjesë në komision do u dukej sikur do kontribuonin për suksesin politik të PS dhe jo të tyre. Këtu partitë politike nuk kapërcejnë atë cakun e tyre. Bojkoti i bëri qesharakë dhe i çoi në humbje të mëdha. Ne i kemi thënë fjalët tona. I them Saimirit pse rrini varur te një shtrigan në katin e 7-8 që u njoh që në dhjetor të 90. Ai është në forcën që kam krijuar unë. Keni mbetur varur te një non grata”.

Sa i përket qëndrimit të opozitës me bojkot ndaj komisionit, Kara u shpreh: “Kur u ka leverdisur të dyja palëve janë bërë bashkë. Pavarësisht bindjeve ne duhet të kemi integritetin tonë për t’u shprehur. Ne po flasim për rritje kapacitetesh, SPAK nuk merr leje nga komisioni”./m.j