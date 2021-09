Partia Demokratike nuk do të bojkotojë seancën e nesërme plenare. Burime për mediat bëjnë me dije se në mbledhjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme me deputetët, Lulzim Basha ka kërkuar që nesër të gjithë të shfrytëzojnë kohën e tyre për debat.

Në një diskutim që zgjati rreth 60 minuta në selinë blu, mësohet se deputetët kanë vendosur që të flasin për tri çështje kryesore, siç është pandemia e Covid-19, tërmeti dhe kriminaliteti në vend.

Nesër pritet që të ketë një seancë maratonë në Kuvend, ku do të prezantohet kabineti qeveritar dhe programi qeverisës për 4 vitet e ardhshme.

Kryeministri Edi Rama në programin e tij e ka vënë theksin në 5 pika kryesore, ku ndër të tjera bëjnë pjesë turizmi dhe ekonomia.

/a.r